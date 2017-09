Finančný výbor sa pozrie na financovanie prezidentskej kampane A.Kisku

Prezident SR Andrej Kiska Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 20. septembra (TASR) - Parlamentný finančný výbor sa pozrie na financovanie prezidentskej kampane Andreja Kisku v období rokov 2013 a 2014. Rozhodla o tom na dnešnom rokovaní výboru väčšina prítomných poslancov v reakcii na medializované pochybnosti okolo financovania kampane. Od ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) žiada správu k medializovaným rozdielom vo financovaní Kiskovej kampane, od Kisku očakáva nevyhnutnú súčinnosť voči ministerstvu financií pri vypracovaní tejto správy. TASR to potvrdil predseda výboru Ladislav Kamenický (Smer-SD).Kiska už k téme nemá podľa vlastných slov čo povedať. "" uviedol prezident.píše sa v schválenom uznesení.Kažimíra výbor žiada aj o Kiskove oznámenia v roku 2014 a tiež oznámenia ďalších subjektov, ktoré boli povinné písomne oznámiť ministerstvu financiíOd prezidenta Kisku výbor očakáva nevyhnutnú súčinnosť voči rezortu financií pri vypracovaní správy najmä predložením účtovných dokladov vystavených v súvislosti s kampaňou účtovaných obchodnou spoločnosťou KTAG s.r.o. za účelom objasnenia prípadu za roky 2013 – 2014.uviedol Kamenický pre TASR. Dodal, že rokovanie výboru a uznesenie neprichádza bezprostredne po prepuknutí kauzy, pretože poslanci nechceli politizovať a chceli dať priestor prezidentovi prípad transparentne vysvetliť. Jeho vysvetlenie ich však neuspokojilo. "A tak sme sa rozhodli pre tento krok," doplnil Kamenický.Rokovanie výboru iniciovali koaliční poslanci Eduard Adamčík, Irén Sárközy (Most-Híd), Peter Náhlik, Emil Ďurovčík (obaja Smer-SD). Za uznesenie podľa Kamenického hlasovalo všetkých šesť koaličných poslancov a Milan Uhrík z ĽSNS. Peter Štarchoň zo Sme rodina sa zdržal a poslanci Eugen Jurzyca, Jozef Rajtár (obaja SaS) a Igor Matovič (OĽaNO) neprišli.Viaceré médiá mali dostať do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej majiteľmi sú prezident Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad mal súvisieť aj s financovaním Kiskovej volebnej kampane. Podobný e-mail dostala aj redakcia TASR.Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin. Kiska na utorkovej (12.9.) tlačovej konferencii vysvetlil, že daňový úrad mal iný názor ako firma KTAG na zaúčtovanie položky. Podobné prípady sú podľa hlavy štátu bežné, on osobne nemá čo skrývať.