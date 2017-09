Financovanie kampane chce Frešo predstaviť do dvoch týždňov

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 13. septembra (TASR) – Detaily financovania volebnej kampane aj detaily minutých peňazí predstavím do dvoch týždňov. Tvrdí to nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v nadchádzajúcich novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) Pavol Frešo.uviedol pre TASR Frešo. Reaguje tak na výzvu protikandidáta Daniela Krajcera (Most-Híd, SKOK, Strana zelených). Ten troch nezávislých kandidátov, vrátane Kusého, vyzval, aby zverejnili, kto stojí za ich volebnou kampaňou a kto ju financuje.Frešo pritom sľubuje, že príjmy a výdavky na jeho transparentnom účte budú zodpovedať realite aj transparentnosti.skonštatoval Frešo s tým, že transparentne budú priznané nielen peniaze, ale aj ľudia, ktorí s ním na volebnej kampani spolupracujú. Kampaň má ale podľa vlastných slov nastavenú tak, aby spĺňala zákon aj na výdavkovej strane.doplnil Frešo s tým, že sa nakoniec rozhodol pre kampaň bez bilbordov.Krajcer v utorok (12.9.) verejne vyzval spolukandidátov Pavla Freša, Milana Ftáčnika a Rudolfa Kusého, aby objasnili financovanie kampane. Ak tak neurobia, nie sú podľa neho nezávislí kandidáti, ale sú kandidáti závislí na niekom, kto za nimi stojí. Zároveň tvrdí, že založenie transparentných účtov, čo je zákonná povinnosť nezávislého kandidáta, nie je garanciou aj transparentného financovania. Dvojnásobného predsedu BSK a opätovného kandidáta Pavla Freša označil za kúzelníka, ktorý má podľa neho viditeľnú kampaň, stav transparentného účtu ku koncu augusta mínus 1,71 eura a bez príjmov a výdavkov. "doplnil Krajcer.