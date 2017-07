Financovanie ochrany prírody potrebuje zmeny

Ilustračné foto Foto: TASR Oliver Ondráš Foto: TASR Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. júla (TASR) - Ochrana prírody potrebuje vytvoriť udržateľný systém financovania, ktorý by využíval aj zdroje mimo štátneho rozpočtu a eurofondov. Odporúčajú to vládni analytici, ktorí si posvietili na efektívnosť výdavkov na životné prostredie. Napríklad zavedenie vstupného do národných parkov vo výške jedného eura by mohlo podľa nich priniesť vyše šesť miliónov eur ročne.konštatuje sa v záverečnej správe z revízie výdavkov na životné prostredie. Ďalšími majú byť koncesie na vykonávanie komerčných činností v chránených územiach, adopčné programy, členstvo v klube priateľov parku a spoplatňovanie negatívnych externalít.Výdavky na ochranu prírody a krajiny dosiahli na Slovensku za posledných deväť rokov asi 116 miliónov eur. Či sa využívajú efektívne, nie je podľa vládnych analytikov momentálne možné zmerať. Štátna ochrana prírody SR neeviduje výdavky spôsobom, ktorý by umožňoval porovnávať výdavky podľa jednotlivých národných parkov alebo chránených krajinných oblastí. Od júna 2017 je v skúšobnej prevádzke nový informačný systém, ktorý by mal umožňovať podrobnejšie členenie výdavkov.Revízia výdavkov na životné prostredie je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze.