Financovanie plynovodu z Ruska do Nemecka sa zmení, môžu za to sankcie

Moskva 13. septembra (TASR) - Sankcie USA proti Rusku podľa rakúskeho energetického koncernu OMV ohrozujú financovanie plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2)." citovala dnes ruská tlačová agentúra Interfax šéfa OMV Rainera Seeleho.Model financovania projektu v hodnote takmer 10 miliárd eur sa preto zrejme bude musieť prepracovať. Európski partneri by sa však v každom prípade mali najprv spoliehať na vlastný kapitál, uviedol Seele.OMV patrí spoločne s nemeckým Uniperom a Wintershallom k piatim západným partnerom projektu, ktorí sa podieľajú na financovaní projektu, ktorý presadzuje ruský plynárenský koncern Gazprom. Vyše 1200 kilometrov dlhý plynovod by mal transportovať plyn z Ruska cez Baltické more do Nemecka.Sankcie USA proti Rusku nedávno kritizovali aj šéf Uniperu Klaus Schäfer a spolkový minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel. Gabriel varoval pred ich negatívnymi dôsledkami na zásobovanie energiami v Európe a pohrozil USA protiopatreniami.