Financovanie sociálnych služieb sa má od budúceho roka zmeniť

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 15. augusta (TASR) - Systém financovania sociálnych služieb na Slovensku sa má od budúceho roka upraviť. Vyplýva to z novely zákona z dielne rezortu práce, ktorou sa má na stredajšom (16.8.) rokovaní zaoberať vláda.Ministerstvo práce počíta s tým, že prijatím novely zákona o sociálnych službách sa zefektívni systém viaczdrojového financovania, a to vďaka zavedeniu príspevku podľa stupňa odkázanosti pre všetkých zriaďovateľov rovnako. Štát by tak mal z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zabezpečiť spolufinancovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na lokálnej i regionálnej úrovni a verejných poskytovateľov týchto sociálnych služieb na lokálnej úrovni.Poskytnutý finančný príspevok bude účelovo viazaný na spolufinancovanie ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a odvody zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby.predpokladá ministerstvo práce.Spolufinancovanie sociálnych služieb prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva práce je podľa doterajšej právnej úpravy rozdelené len podľa druhu sociálnej služby a je viazané na počet miest podľa stavu registra poskytovateľov sociálnych služieb. Vo výške finančného príspevku sa nerozlišuje, o akú formu poskytovanej sociálnej služby ide.Zmeny vo financovaní podľa ministerstva však vytvoria priestor v rozpočtoch samosprávnych orgánov na poskytovanie a zabezpečovanie aj ďalších druhov sociálnych služieb vo verejnom záujme v rámci ich pôsobnosti. Taktiež by sa mal podporiť proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb rozvojom sociálnych služieb komunitného charakteru.Novelou zákona sa má tiež zvýšiť povinný zostatok z príjmu prijímateľa sociálnej služby z doterajšej výšky najmenej 1,4-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 1,65-násobok sumy životného minima.Prijatie novely zákona bude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet. V budúcom roku by si mali zmeny zo štátnej kasy vyžiadať 44,7 milióna eur, v roku 2019 by mal vplyv predstavovať 59,2 milióna eur a v roku 2020 majú náklady dosiahnuť 65,9 milióna eur.K novele zákona malo zopár výhrad Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS), keďže jej prijatie negatívne ovplyvní aj rozpočty samotných miest a obcí. Združenie nemalo výhrady k zrovnoprávneniu poskytovania štátneho príspevku. Zásadne a dlhodobo však odmieta zavedenie povinnosti uhradiť časť nákladov na prevádzku neštátnych sociálnych zariadení z rozpočtu miest a obcí a taktiež nesúhlasí s tvrdením v doložke vplyvov k novele zákona, že zdrojom krytia nárastu výdavkov alebo zníženia príjmov je zvýšenie výnosu z dane z príjmov fyzických osôb.skonštatoval po pondelňajšom (14.8.) rokovaní tripartity predseda ZMOS-u Jozef Turčány. Na druhej strane sa však podľa jeho slov nedá stopercentne zabezpečiť to, aby bola zo strany mesta a obce naplnená povinnosť úhrady ekonomicky oprávnených nákladov pre neverejných poskytovateľov.dodal Turčány.