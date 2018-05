FinGO.sk posilňuje svoje aktivity na Slovensku, rozširuje svoj tím aj sieť partnerov

Marcel Lörinc riaditeľom pre poistenie a produktové inovácie

FinGO.sk posilňuje svoju distribučnú sieť o jedného z najväčších hráčov v hypotekárnom biznise na východnom Slovensku a zahajuje spoluprácu s košickou spoločnosťou Hypobroker."K programu FinGO Partner sme sa pripojili predovšetkým kvôli dôvere, akú máme v tím ľudí, ktorí za ním stoja. Keď nám Roland Dvořák (riaditeľ pre strategické akvizície) predstavil víziu prepojenia online a offline v oblasti financií, bolo nám hneď jasné, že to je skvelá príležitosť a dobrý dôvod, prečo spojiť svoje sily," popisuje svoju motiváciu k partnerstvu Gabriel Tobiarčík, majiteľ spoločnosti Hypobroker.FinGO.sk vďaka svojej sieti sprostredkovateľov teraz aktívne pôsobí v 79 okresoch po celom Slovensku. "So súčasným počtom partnerov by sme mohli byť spokojní, aj naďalej však pracujeme na dôslednom výbere ďalšich partnerov, tak aby klienti mali k FinGO a k jeho profesionálnym službám ešte bližšie," hovorí Roland Dvořák z FinGO.sk.Ďalším zaujímavým menom, ktoré svoju budúcnosť spája s FinGO.sk je Lucia Slatinská, majiteľka realitnej kancelárie Do domčeka. Už dlhoročne poskytuje svojim klientom komplexný finančný servis. Lucia Slatinská, ktorá je známa najmä vďaka inovatívnemu prístupu v predaji nehnuteľností pomocou moderných technológií, prostredníctvom ktorých zákazníkom umožňuje originálny pohľad na predávaný objekt. Konkrétne využíva kombináciu dronov a softvéru pre vizualizáciu existujúcich i plánovaných stavieb.Marcel Lörinc (uprostred) spolu s zakladateľmi FinGO Lukášom Novákom (vľavo) a Ondrejom Matvijom. Foto: www.visuals.sk - Milan StrapkoV poradí už treťou významnou posilou tímu FinGO.sk v tomto roku je Marcel Lörinc, ktorý bude pôsobiť ako riaditeľ pre životné poistenie a produktovú stratégiu. To sú oblasti, vďaka ktorým je už dlhodobo známy vo svete poisťovníctva. Veľa produktov na slovenskom trhu dodnes nesie Lörincov rukopis."K FinGO.sk som sa pripojil, pretože poznám veľa ľudí zo súčasného tímu a vidím, že z pohľadu osobností tu vzniká niečo mimoriadne. Ďalšiu obrovskú výhodu FinGO vidím v silnom technologickom zázemím, ktoré je základom pre on-line inovácie. Verím, že vďaka tomu sa nám podarí oveľa rýchlejšie a efektívnejšie prinášať klientom FinGO.sk tiež inovácie produktové," komentuje svoj príchod do FinGO.sk Marcel Lörinc.Hlavným cieľom skúseného manažéra bude vytvorenie poisťovacích produktov s pridanou hodnotou pre klientov FinGO.sk . Marcel Lörinc pôsobil pred nástupom do FinGO.sk v mnohých významných finančných inštitúciách, napríklad v poisťovni AEGON, VÚB Banke, mBank a naposledy Wustenrot. FinGO.sk rozširuje svoje spolupráce aj mimo segment bánk a poisťovní. Po dlhých prípravách zvyšuje pre svojich klientov možnosti v oblasti investícií, a to vďaka spolupráci so stredoeurópskou spoločnosťou Golden Oak trust Golden Oak Trust zaisťuje investovanie do zlatých mincí Viedenskí filharmonici. Tento motív bol prvýkrát razený v roku 1989 a dnes je najúspešnejšou zlatou investičnou mincou na svete.Klienti FinGO.sk môžu do zlatých mincí investovať postupne už od 50 eur mesačne. Mincu získajú automaticky po dosporení jej cieľovej hodnoty."Pre spoluprácu s Golden Oak Trust sme sa rozhodli kvôli medzinárodnému zázemiu a transparentnému určovaniu cien zlata. V dnešnej dobe trendov, ako sú kryptomeny a stále širším možnostiam investičných nástrojov, je zlato stabilným a tradičným investičným produktom. Zlato sa stalo výborným doplnkom investičného portfólia pre pokročilého aj začínajúceho investora,” vysvetľuje Ondrej Matvija, generálny riaditeľ FinGO.sk.