Fínski poslanci chcú presadiť zrušenie letného času v EÚ

Helsinki 26. októbra (TASR) - Fínska vláda by mala aktívne tlačiť na Európsku úniu, aby zrušila svoju smernicu o letnom čase. Zhodli sa na tom vo štvrtok poslanci jedného z výborov fínskeho parlamentu.Podľa agentúry Reuters parlamentný výbor pre dopravu a komunikáciu schválil predmetné odporúčanie vláde po tom, ako viac než 70.000 fínskych občanov podpísalo petíciu za zrušenie posúvania času.Počas letného času sa ručičky hodín posúvajú dopredu o jednu hodinu, čím sa šetrí denné svetlo. Väčšina krajín Severnej Ameriky a Európy toto nariadenie dodržiava, kým väčšina iných štátov sveta nie.Výbor uviedol, že po vypočutí viacerých odborníkov dospel k záveru, že ľudia sa neprispôsobujú k zmene času jednoducho. Dodal, že posun hodinových ručičiek spôsobuje krátkodobé poruchy spánku, znižuje výkon v práci a mohol by tiež viesť k vážnym zdravotným problémom.Podľa fínskeho parlamentného výboru by sa mal zaviesť v celej Európskej únii len jeden čas, ktorý bude platiť počas celého roka.