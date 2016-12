Fínsko chce platiť dávky v nezamestnanosti bez daní a podmienok

Ilustračné foto. Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Helsinki 28. decembra (TASR) - Fínsko plánuje zistiť, či minimálny príjem zjednoduší sociálny systém a prinesie prácu väčšiemu počtu ľudí. Od januára bude 2000 náhodne vybraných nezamestnaných dostávať podporu 560 eur mesačne bez toho, aby dávky boli spojené s akýmikoľvek podmienkami. Peniaze sa nemusia ani zdaňovať a príjemcovia si môžu privyrábať bez toho, aby im z toho plynuli finančné nevýhody.Fínsko je tak prvou krajinou, ktorá vypláca základné dávky bez splnenia určitých podmienok, tvrdí Marjukka Turunenová z fínskeho inštitútu sociálneho poistenia Kela, ktorý experiment riadi. Vybraní nezamestnaní sa krátko pred Silvestrom dozvedia, že sú súčasťou testu. Odmietnuť však nemôžu. Kela vylosoval účastníkov testu spomedzi všetkých osôb vo veku 25 až 58 rokov, ktorí v novembri tohto roka poberali podporu v nezamestnanosti.Fínsko dúfa, že experiment povzbudí ľudí k práci. Mnohí príjemcovia sociálnych dávok totiž neberú žiadne menšie práce, keďže po odpočítaní daní môžu byť na tom finančne horšie. Nový minimálny príjem sa nesmie zdaňovať, hoci si človek k nemu mesačne privyrobí trebárs 4000 eur.tvrdí Turunenová.V prípade minimálneho príjmu by sa mali odbúrať aj byrokratické prekážky. Kto je teraz nezamestnaný, musí neustále vypisovať rôzne formuláre a žiadosti. Minimálneho príjmu sa tieto povinnosti nebudú dotýkať.tvrdí šéfka projektu.Úrady neplánujú kontrolovať testované osoby, pretože by to ovplyvnilo výsledok testu.Experiment by mal spočiatku trvať dva roky. Kela by chcel po roku zapojiť do testu väčší počet osôb, peniaze ale zatiaľ vláda neschválila.