Fínsko je pripravené hostiť summit Arktickej rady s Putinom a Trumpom

Ruský prezident V. Putin a novozvolený prezident USA D. Trump (kombosnímka) Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tromsö 23. januára (TASR) - Fínsko je pripravené hostiť summit Arktickej rady (AC) za účasti ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického náprotivka Donalda Trumpa. Vyhlásil to dnes fínsky premiér Juha Sipilä.uviedol pre agentúru TASS fínsky premiér.Na otázku, či tamojšie úrady dostali už konkrétne signály od Moskvy alebo Washingtonu, Sipilä odpovedal:Fínsky diplomat Aleksi Härkönen v decembri uviedol, že schôdzka by sa mohla uskutočniť v prvej polovici roku 2017.Fínsko bude mať rotujúce predsedníctvo v AC od mája až do roku 2019. Rada vznikla v roku 1996 v súlade s ottawskou deklaráciou. Ide o medzivládne fórum na najvyššej úrovni zamerané na spoluprácu v danom regióne.Členmi Arktickej rady sú krajiny, ktorých územie zasahuje do Arktídy - Dánsko, Fínsko, Island, Kanada, Nórsko, Rusko, Švédsko a USA. V členskej základni AC je takisto viacero štátov so štatútom pozorovateľskej krajiny.V polovici januára sa objavili správy, že Putin a Trump by sa mohli stretnúť v islandskom Reykjavíku, obe strany to však popreli. Trump sa opakovane vyjadril, že chce zlepšiť bilaterálne vzťahy svojej krajiny s Ruskom.