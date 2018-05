Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. mája (TASR) – Fínsko sa podelí so Slovenskom o skúsenosti so systémom Foresight, ktorý slúži na predvídanie budúceho vývoja spoločnosti. Vicepremiér Richard Raši (Smer-SD) o tom v utorok rokoval s fínskou delegáciou expertov pod vedením prezidenta inovačného fondu SITRA Mikka Kosonena. Médiá o tom v informoval odbor komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Na Slovensku chýba koncepčné strategické plánovanie.konštatoval vicepremiér s tým, že pri ich tvorbe si uvedomili, že SR je málo pripravená na dlhodobé programy a projekty, ktoré prekračujú jedno volebné obdobie. Prácu chcú zavŕšiť komplexnou stratégiou rozvoja, pri ktorej by chceli využívať podobný systém ako fínsky Foresight.Úlohou fínskeho systému nie je vytvárať presné predpovede budúcnosti, ale poskytovať rôzne budúce perspektívy na základe aktívneho dialógu so všetkými aktérmi v spoločnosti, vysvetlil odbor.Podľa vicepremiéra pri tvorbe šiestich národných priorít rozvoja SR do roku 2030 urobili priekopnícku prácu pri nachádzaní zhody medzi rôznymi aktérmi v spoločnosti. Jeho ambíciou je, aby participatívny proces neskončil, ale aby sa, podobne ako vo Fínsku, inštitucionalizoval a rozvíjal.SITRA je fínsky inovačný fond zriadený ako nezávislá verejná nadácia, ktorá spadá pod fínsky parlament. SITRA bola založená v roku 1967. Funguje ako mozgový trust a zároveň ako investičná spoločnosť. Počet jej zamestnancov je cca 150. Kapitál SITRA v roku 2017 dosahoval hodnotu 771 miliónov eur.