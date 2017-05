Fínsko vyhralo nad Nórskom 3:2 pp v B-skupine, rozhodol Hännikäinen

Fínski hokejisti oslavujú po výhre v zápase základnej B-skupiny Nórsko - Fínsko na MS v ľadovom hokeji v Paríži 13. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

B-skupina (Paríž):



Nórsko - Fínsko 2:3 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)



Góly: 19. Bastiansen (Nörstebö), 60. Martinsen (Roest) - 26. Hietanen (Aho, V. Lajunen), 29. Honka (Ohtamaa, Hännikäinen), 62. Hännikäinen (Pyörälä). Rozhodcovia: Jeřábek (ČR), KUBUŠ (SR) – Deďuľa (Biel.), Otmachov (Rus.), vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše: Ohtamaa 10 min za úder do hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 8108 divákov.



Nórsko: Haugen - Holös, Nörstebö, Sveum, Ödegaard, Bonsaksen, Johannesen, Sorvik - M. Olimb, Thoresen, K. Olimb - Röymark, Bastiansen, Rosseli Olsen - Reichenberg, Forsberg, Martinsen - Trettenes, Roest, Olden - Karterud



Fínsko: Korpisalo - Honka, Ohtamaa, V. Lajunen, Jaakola, Hietanen, Lehtonen, Järvinen, Kukkonen - Rantanen, Filppula, Aho - Puljujärvi, Kemppainen, Pyörälä - Pihlström, Sallinen, Savinainen - Hännikäinen, J. Lajunen, Osala

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. mája (TASR) - Fínski hokejisti zdolali vo svojom piatom zápase v parížskej B-skupine MS Nórsko 3:2 po predĺžení. "" tak majú na konte tri víťazstvá a dve prehry a patrí im priebežná 4. priečka v tabuľke.Fíni sa najbližšie stretnú v nedeľu o 20.15 h so Švajčiarskom. Nóri si zahrajú v pondelok o 16.15 h proti Kanade.V úvode duelu boli aktívnejší nórski hokejisti, ktorí si vytvorili niekoľko sľubných šancí, no neuspeli. Od 12. minúty hrali Fíni presilovku, ale ich nápor do gólových možností nevyústil. Nórom sa to naopak podarilo. Hännikäinenove vylúčenie potrestal Bastiansen - 1:0. Fíni však v druhej tretine dokázali otočiť skóre duelu a stačili im na to necelé tri minúty. V 26. sa počas presilovky presadil strelou z veľkého uhla Hietanen a v 29. skóroval tvrdou strelou od modrej obranca Honka - 2:1. Vyrovnaný duel pokračoval aj v treťom dejstve. Nórsko v jej závere dokázalo vyrovnať, keď pri hre bez brankára pretlačil puk do siete Martinsen - 2:2. Duel tak pokračoval v predĺžení, v ktorom rozhodol o triumfe "" Hännikäinen.