Fínsko zvýšilo stupeň teroristického ohrozenia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 14. júna (TASR) - Fínsko zmenilo na celoštátnej úrovni stupeň teroristického ohrozenia na "zvýšený", čo je druhý stupeň novej štvorstupňovej škály. Oznámila to dnes Fínska bezpečnostná spravodajská služba (SUPO).Opatrenie prichádza spolu so zverejnením nového posudku, v ktorom SUPO uvádza, že rozviedka odhalila závažné plány a hrozby súvisiace s terorizmom na území Fínska. Má ísť pritom o skupiny alebo jednotlivcov, ktorí podporujú džihádistickú skupinu Islamský štát (IS). Ďalšie detaily SUPO neposkytla.Na ilustráciu toho, že ide o hrozbuSUPO vytvorilo nové stupne teroristického ohrozenia - nízky, zvýšený, vysoký a akútny.Podľa bezpečnostných služieb odišlo z tejto škandinávskej krajiny viac ľudí bojovať po boku extrémistických zoskupení, ako je IS; niektorí z nich tam dosiahli vplyvné pozície. SUPO zároveň upozorňuje na nárast džihádistickej propagandy zameranej konkrétne proti Fínsku a jeho obyvateľom.SUPO momentálne sleduje odhadovaných 350 jednotlivcov, ktorí by mohli predstavovať teroristickú hrozbu, a toto číslo sa pravdepodobne ešte zvýši.Podľa informácií tajných služieb z jesene 2015 bola hrozba teroristických útokov vo Fínsku nízka. Moslimskí radikáli považujú Fínsko za jednu zo západných krajín, ktorá tvorí koalíciu proti IS. Džihádisti pritom svoju propagandu šíria aj vo fínčine.