Fínsky súd oslobodil bratov podozrivých z hromadnej vraždy v Iraku

Helsinki 24. mája (TASR) - Fínsky súd oslobodil dnes dvoch irackých bratov podozrivých z účasti na vraždách najmenej 11 neozbrojených vojakov irackej armády, ktoré pred troma rokmi spáchala teroristická organizácia Islamských štát (IS). Informovala o tom agentúra AP.Podľa súdu v fínskom meste Tampere boli dôkazy - svedčiace proti obom bratom-dvojičkám - nedostatočné a preto ich zbavil všetkých obvinení. Dôkazový materiál zahŕňal svedectvá od iných žiadateľov o azyl, videozáznamy o masakroch zverejnené samotnými islamistami a informácie od irackej vyšetrovacej komisie.Štátni žalobcovia žiadali doživotné tresty a tvrdili, že bratia (24) sa v júni 2014 zúčastnili na zverstvách spáchaných militantmi IS na vojenskej základni blízko irackého mesta Tikrít. Na základni vtedy zabili asi 1700 zajatých vojakov irackej armády.Iracké dvojičky prišli do Fínska v septembri 2015 a o tri mesiace neskôr ich zatkli.