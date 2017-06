Firma chce v priemyselnom parku postaviť protipovodňový val

Mesto Prievidza Foto: TASR Foto: TASR

Prievidza 29. júna (TASR) - Samospráva Prievidze prenajme časť pozemkov v priemyselnom parku MH Invest II. Firma, ktorej jediným spoločníkom je Ministerstvo hospodárstva SR, tam chce do konca tohto roka zabezpečiť vybudovanie protipovodňového valu. Nájom pozemkov schválili prievidzskí mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.ozrejmil viceprimátor mesta Ľuboš Maxina.Mesto ponúklo viacero alternatív na pozemky pre výstavbu valu, keďže malo výhrady k pôvodnému návrhu, aby sa neznehodnotili pozemky pod ním a na ktoré by bol problém dostať sa a aj ich udržiavať." spomenul Maxina.Náklady na výstavbu protipovodňového valu predstavujú takmer 700.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), práce zabezpečí na základe zmluvného dodatku k zmluve o dielo spoločnosť Strabag, Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o., ten s ňou MH Invest II podpísal tento mesiac.Mesto ako i spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) prenajalo štátnej firme pozemky, na ktorých má stáť, na dobu neurčitú, a to za jedno euro za celé obdobie nájmu.Samospráva má záujem do budúcna vysporiadať i vlastnícke práva k parkovisku a novej cestnej komunikácii, ktorých výstavbu rovnako zabezpečila vlani štátna firma, dodávateľom stavby bol práve Strabag. V tejto súvislosti poslanci odsúhlasili prevod pozemkov od SMMP do vlastníctva mesta.