Firma Mubea Automotive Slovakia žiada investičnú pomoc

Bratislava 26. júna (TASR) - Mubea Automotive Slovakia, s.r.o., žiada poskytnutie investičnej pomoci na výstavbu nového závodu na výrobu automobilových dielov a náhradných dielov a inžinierskeho centra v Kežmarku, a to vo výške 14,95 milióna eur, z toho vo forme úľavy na dani z príjmu 11,21 milióna eur a vo forme príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta 3,74 milióna eur. Vyplýva to z investičného zámeru zverejneného Ministerstvom hospodárstva (MH) SR.Investícia v nominálnej výške 51 miliónov eur je podľa MH SR rozložená na obdobie rokov 2018 až 2023.spresnil rezort hospodárstva.Investičný zámer zahŕňa aj založenie inžinierskeho centra a centra na náhradné diely, ktoré budú podporovať závod v Kežmarku a aj iné výrobné závody skupiny Mubea. Z celkového počtu 504 nových pracovných miest bude 115 pracovných miest vytvorených v rámci inžinierskeho centra a centra na náhradné diely.Žiadateľ o investičnú pomoc, Mubea Engineering AG je akciovou spoločnosťou založenou podľa švajčiarskeho práva. Ide o sprostredkovateľskú holdingovú spoločnosť, ktorá je v úplnom vlastníctve materskej spoločnosti Muhr and Bender KG, pričom táto vystupuje ako hlavná materská spoločnosť v rámci skupiny Mubea. Skupina Mubea je rodinným podnikom a aktuálne ju vlastní už štvrtá generácia. Je jedným z globálnych lídrov vo výrobe vysoko výkonných pružín a typologicky súvisiacich produktov pre automobilový priemysel.Skupina Mubea realizuje svoju činnosť prostredníctvom 39 výrobných, obchodných a vývojových pobočiek po celom svete a zamestnáva približne 13.000 pracovníkov. V roku 2017 dosiahla celkový obrat okolo 2,2 miliardy eur. Medzi hlavných zákazníkov skupiny patria výrobcovia áut Audi, BMW, Kia, Hyundai, Jaguar Land Rover, PSA, VW, Ford, Mazda, Daimler, Renault, FIAT, a GM.