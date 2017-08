Firma sa dostala do sporu s priemyselným parkom. Situáciu rieši mesto

Ilustračná snímka Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Humenné 31. augusta (TASR) – Na Mestskom úrade v Humennom dnes prebiehalo ústne vypočutie v správnom konaní, ktoré začalo mesto Humenné po tom, čo ho spoločnosť Nexis Fibers (NF) požiadala o poskytnutie ochrany pred neoprávnenými zásahmi do pokojného stavu v areáli Priemyselného parku (PP) Chemes, kde pôsobí. Zástupcovia spoločností Chemes a PP Chemes sa na stretnutie nedostavili.Ako po vypočutí pre novinárov uviedol právny zástupca spoločnosti NF Matej Sedláček, ochrana mesta spočíva v tom, abySituácia sa podľa jeho ďalších slov vyostrila a skomplikovala po tom, čo v nedeľu (27.8.) došlo zo strany spoločnosti Chemes a PP Chemes k obmedzeniu vstupu a dodávky energií v jednej z výrobných hál (Hala A), kde NF pôsobí napriek tomu, že má na tento účel vydané neodkladné opatrenie súdu.V hale sa momentálne nevyrába. Približne 90 zamestnancov čerpá dovolenku, výroba je ohrozená.vysvetlil Sedláček dôvody požiadania o ochranu zo strany mesta. Tá by mala byť podľa jeho ďalších slov v zmysle Občianskeho zákonníka bezprostredná, účinná a rýchla. Za spomínanú halu, ako tvrdí, platia nájomné, ktoré im je každý mesiac fakturované.uviedol. Sťahovaciu firmu predtým do areálu vpustiť nechceli, stalo sa tak dnes. Termín na vypratanie haly je stanovený do 8. septembra 2017, čo podľa vedenia NF nie je reálne.uviedol výkonný riaditeľ NF Ján Kučeravý.Vedenie PP podľa vyjadrenia spoločností neznemožnilo firme Nexis Fibers vykonávať výrobu a prevádzkovú činnosť, ale zabránilo neoprávnenému užívaniu spomínanej haly. Zároveň uviedli, že mali a majú vždy záujem na dohode.píše sa v stanovisku.Spoločnosti Chemes a PP Chemes ďalej uviedli, že mesto Humenné požiadali o odročenie dnešného ústneho pojednávania, nakoľko zo strany správneho orgánu došlo k nezákonnému postupu pri doručovaní predvolaní. K správnemu konaniu sa vyjadriť odmietli, vzhľadom na jeho prebiehanie. Zároveň vyzvali všetkých jeho účastníkov, aby urobili rovnako.uviedli spoločnosti s tým, že z doterajšieho priebehu správneho konania majú dôvodné pochybnosti o nezaujatosti správneho orgánu.Mesto Humenné vydá podľa slov primátorky Jany Vaľovej rozhodnutie v spore týchto dvoch spoločností.uviedla. Intenzívnejšie by v tejto veci podľa jej ďalších slov mali začať konať odbory. Zároveň poukázala na neprimeraný štatút zo strany PP Chemes, ktorý majú podpísať firmy pôsobiace v jeho areáli. V tejto súvislosti podľa jej ďalších slov oslovila aj ministra práce. Zároveň uviedla, že mesto by malo záujem o odpredaj pozemkov v PP Chemes. Mestskí poslanci dnes v tejto súvislosti aj odsúhlasili zámer na takúto kúpu a požiadali primátorku mesta, aby začala v tejto veci konať.