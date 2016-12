Firma Takata by mohla kauzu airbagov urovnať v USA pred výmenou vlády

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 29. decembra (TASR) - Japonská firma Takata, výrobca problematických airbagov, ktoré sú spájané s viac než 10 úmrtiami v Spojených štátoch, by mohla uzatvoriť s americkým ministerstvom spravodlivosti dohodu ešte pred odchodom administratívy Baracka Obamu.Nemenované zdroje uviedli tento týždeň pre agentúru Reuters, že súčasťou dohody by malo byť aj priznanie viny zo strany Takaty v súvislosti s vyšetrovaním kauzy vybuchujúcich airbagov. Americké ministerstvo spravodlivosti vyšetruje, či Takata zámerne nezamlčovala informácie v tejto veci pred úradmi v oblasti bezpečnosti premávky a nevydávala zavádzajúce informácie o rizikách, ktoré môžu airbagy predstavovať.Americký denník The Wall Street Journal, ktorý sa odvolal na zdroje blízke záležitosti, ešte skôr uviedol, že k dohode by mohlo dôjsť už v januári, pričom Takatu by to mohlo stáť do 1 miliardy USD (961,45 milióna eur). Zdroj agentúry Reuters však uviedol, že takú vysokú sumu nepredpokladá. Takata ani americké ministerstvo spravodlivosti sa k informáciám nevyjadrili.Vybuchujúce airbagy Takaty sú v USA spájané s minimálne 11 úmrtiami. Problémom je, že explózia vyvíjačov tlaku môže do priestoru vozidla rozmetať kovové a plastové úlomky a posádke auta spôsobiť vážne, prípadne až smrteľné zranenia.