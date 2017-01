Firma Yanfeng žiada pomoc za vyše 800-tisíc eur,zamestnať chce 44 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) - Firma Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o., žiada od štátu na rozšírenie vývojového centra v Trenčíne investičnú pomoc v celkovej výške 802.574 eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj formou pracovných miest. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý by úľavy na dani z príjmu a formou príspevku na vytvorenie nových v stredu (18. 1.) mala prerokovať a schváliť vláda.spresnil rezort hospodárstva.Cieľom investičného zámeru je podľa MH SR rozšírenie existujúceho technologického centra špecializujúceho sa na výskum a vývoj interiérových komponentov do automobilov, najmä palubových prístrojových dosiek, palubových systémov, panelov dverí, podlahových konzol a stropných ovládacích systémov.Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o., so sídlom v Bratislave bola zapísaná do Obchodného registra SR 1. januára 2015. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Spoločníkmi firmy sú budapeštianska spoločnosť Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. a britská spoločnosť Yanfeng UK Automotive Interior Systems Co., Ltd.