Firmám sídliacim vo východnej Európe zákazníci častejšie nezaplatia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Firmám, ktoré sídlia vo východnej Európe, sa častejšie stáva, že im zákazníci vôbec nezaplatia za tovar alebo služby. V porovnaní so západnou Európou majú takýchto prípadov aj dvojnásobne viac. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vypracovala spoločnosť EOS KSI.Kým vo východnej Európe sa firmám nikdy nevrátia v priemere štyri percentá všetkých platieb za objednané tovary a služby, v západnej Európe sú to tri percentá. V týchto číslach sú zahrnuté platby bežných zákazníkov, ale aj platby firiem.Pri bližšom pohľade na jednotlivé krajiny sú však tieto rozdiely ešte väčšie. Napríklad na Slovensku, v Maďarsku, Grécku a Rumunsku zákazníci neplatia v priemere štyri percentá všetkých platieb. Ale napríklad v Nemecku je to len jedno percento a v Rakúsku dve percentá.Môže to súvisieť s historickým vývojom, ktorý priviedol krajiny západnej Európy k vyššej spoločenskej zodpovednosti než krajiny na východe, myslí si konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko Michal Šoltes.vysvetľuje Šoltes.Nakopenie takýchto pohľadávok riešia firmy rôznymi spôsobmi. Väčšinou začnú zvyšovať ceny, prepúšťať zamestnancov alebo pozastavia prijímanie nových. Približne každá piata firma sa dokonca cíti ohrozená a vyplatenie platieb pre ňu znamená otázku prežitia.