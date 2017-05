Firme IKEA brexit neprekáža. V Británii vytvorí 1300 pracovných miest

IKEA, ilustračná snímka, Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 17. mája (TASR) - Švédska nábytkárska spoločnosť IKEA vytvorí v Británii v najbližšom 1,5 roku viac než 1300 nových pracovných miest. Oznámila to spoločnosť, ktorá uviedla, že do konca budúceho roka otvorí v krajine tri nové predajne. IKEA je tak ďalšou z firiem, ktorá naznačila, že pripravovaný odchod Británie z Európskej únie nie je pre ňu problém.Prvú z troch predajní plánuje IKEA otvoriť do konca tohto roka v Sheffielde na severe Anglicka, čo by malo priniesť okolo 480 nových pracovných pozícií. V budúcom roku otvorí ďalšie dve v Exeteri na juhozápade Anglicka (približne 350 miest) a v londýnskej štvrti Greenwich (500 miest).Po ich otvorení by sa celkový počet zamestnancov švédskej spoločnosti v Británii mal zvýšiť zhruba na 11.700 a počet predajní na 22.IKEA sa tak pripojila k spoločnostiam ako Google, Facebook a Amazon, ktoré po referende v júni 2016 o odchode Británie z Európskej únie oznámili, že svoje investície aj počty pracovných miest v Británii zvýšia. Švédskej spoločnosti sa v Británii darí, čo potvrdili aj ostatné ročné výsledky. Tie poukázali na rast spoločnosti na britskom trhu už piaty rok po sebe.