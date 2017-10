Firmu ministra Žigu preverujú daniari, hrozí jej vysoký dorub DPH

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Firmu Taper, ktorej akcionárom je minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD), preverujú daniari pre podozrivé obchody s drevom. Hrozí jej, že bude musieť doplatiť na dani z pridanej hodnoty (DPH) okolo 340.000 eur. Informoval o tom týždenník TREND na svojej internetovej stránke.Žiga na tieto zistenia reagoval, že v spoločnosti je len akcionárom a nepodieľa sa na jej riadení. Vždy si však podľa neho plnila povinnosti voči štátu.Podľa informácií TRENDU bola v Taperi daňová kontrola, ktorá zistila niektoré porušenia zákona. V súčasnosti prebieha takzvané vyrubovacie konanie, počas ktorého môže firma doložiť dokumenty a zmeniť pôvodný verdikt daňových kontrolórov.Firma, ktorá patrí medzi najväčších obchodníkov s drevom na Slovensku, sa v rokoch 2014 a 2015 podľa zistení daniarov stala súčasťou podozrivého reťazca obchodov. Drevo jej vtedy dodávala aj spoločnosť Accipiter. Tá mala drevnú hmotu nakupovať podľa faktúr od štyroch iných spoločností, daniari ale zistili, že tieto firmy v skutočnosti nikdy s drevom neobchodovali. V súčasnosti už neexistujú, zanikli zlučovaním. Ešte pred zánikom realizovali miliónové obchody, na ktorých základe ich odberateľom vznikali odpočty DPH, zatiaľ čo samotné spoločnosti odviedli do štátnej pokladnice len nízku daň.Daňová kontrola tak neuznala Taperu odpočty DPH, ktoré sa týkajú dodávok od Accipiter. Táto spoločnosť rovnako zanikla zlúčením do inej firmy so sídlom v Tvrdošíne v septembri 2015.Minister Žiga pre týždenník reagoval, že od roku 2006, keď sa stal poslancom Národnej rady (NR) SR, je už len akcionárom spoločnosti Taper. "Obchodnú spoločnosť riadi manažment, ktorý so mnou nekonzultuje ani výber obchodných partnerov, ani obchody," vysvetlil.Taper si však podľa neho vždy plnil svoje povinnosti vo vzťahu k štátu.dodal v reakcii Žiga.