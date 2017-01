Firmy budú platiť nižšie dane

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. januára (TASR) - Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb (PO) z 22 % na 21 % či zrušenie zdravotných odvodov z dividend a nahradenie daňou vo výške 7 %. Toto sú zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z príjmov z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Účinnosť nadobúda dnes.Firmy tak budú platiť nižšie dane.zdôvodnilo ministerstvo.Okrem zníženia sadzby dane sa upraví aj zdanenie dividend, pričom platenie zdravotných odvodov z nich bude zrušené. Po dohode so zamestnávateľmi rezort financií navrhol, aby odvod z dividend bol vo výške 7 %. Pôvodne pritom MF SR navrhovalo, aby dividendy plynúce fyzickým osobám bez ohľadu na to, z akého zdroja sú, podliehali dani vo výške 15 %. Zamestnávatelia presadzovali sadzbu 5 %.Odbúra sa aj retroaktivita pri zdaňovaní dividend, ktorú kritizovali zamestnávatelia.uviedol rezort financií.Novelou zákona sa zvyšuje aj limit na paušálne výdavky pre živnostníkov. Po novom si budú môcť živnostníci uplatniť 60 %, teda maximálne 20.000 eur ročne.Zmeny sa dotknú aj daňových licencií, tie však budú zrušené až od 1. januára 2018. Taktiež sa právnou normou zadefinuje aj kontrolovaná transakcia pri prenájme nehnuteľnosti, ak ide napríklad o prenájom medzi súrodencami alebo rodičmi a ich deťmi.Novelou zákona sa má posilniť aj právna istota v oblasti transferového oceňovania. Novelou zákona sa zadefinuje pojem kontrolovaná transakcia, spresní sa tiež primárna úprava základu dane.Sprísnia sa aj sankcie, a to vtedy, ak sa daňovník dopustí konania, ktoré nemá ekonomické opodstatnenie a ktorého výsledkom je účelové obchádzanie daňovej povinnosti. Naopak, zmierniť sa majú sankcie pre daňovníkov, ktorí pokuty uhrádzajú včas. Ako zdôvodnil rezort financií, opatrenia, ktoré obsahuje novela zákona, sú zamerané na boj proti daňovým únikom.ozrejmilo MF SR.