Firmy budú známkované za plnenie si daňových povinností

Bratislava 16. augusta (TASR) - Zavedenie indexu daňovej spoľahlivosti či zmena inštitútu daňového tajomstva. Toto sú zmeny, ktoré má priniesť novela daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú dnes schválila vláda.Reforma daňového tajomstva je súčasťou programového vyhlásenia vlády.priblížil tlačový odbor MF SR s tým, že tieto zoznamy prispievajú k lepšej informovanosti verejnosti, čo môže viesť k väčšej transparentnosti podnikateľského prostredia a v konečnom dôsledku pomôcť v boji proti daňovým únikom.Do budúcnosti by k nim mal pribudnúť aj zoznam daňových subjektov s výškou ich uplatneného nadmerného odpočtu alebo dodatočne uplatneného nadmerného odpočtu. Zverejňovanie týchto informácií môže podľa rezortu zúžiť priestor pre podvody, pretože má platiť rovnaký princíp ako pri zverejňovaní zmlúv.vysvetľuje zámery ministerstvo.Ďalším opatrením, ktoré novela daňového poriadku prináša, je index daňovej spoľahlivosti, ktorého cieľom je vytvoriť objektívne, nezávislé a legálne hodnotenie daňových subjektov. V praxi to bude vyzerať tak, že finančná správa bude interne "známkovať" firmy na základe toho, ako si plnia svoje daňové povinnosti. Opatrenie má mať najmä motivačný a preventívny charakter.priblížilo ministerstvo.Rezort financií sa počas prípravy novely stretol aj s daňovými poradcami, zástupcami podnikateľov, ale aj obchodnými komorami. Tie predložili pripomienky a návrhy k zákonu. Upozornili napríklad na to, že zverejňovanie informácií týkajúcich sa fyzických osôb môže viesť k nárastu kriminality a k zhoršeniu medziľudských vzťahov.Ďalšia pripomienka sa týkala zverejňovania informácií o daňových subjektoch.uvádza sa vo vplyvoch na podnikateľské prostredie.Taktiež padol aj návrh, aby správca dane poskytoval informácie príslušným orgánom vždy len na zákonom stanovený účel a zaviesť by sa mala aj kontrola toho, či získané informácie o daňovom subjekte boli skutočne použité na stanovený účel.píše sa v materiáli.