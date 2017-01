Firmy cez duálne vzdelávanie získavajú kvalifikovanú pracovnú silu

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. januára (TASR) – Záujem firiem o duálne vzdelávanie sa zvyšuje. Týmto spôsobom si totiž môžu pripraviť vlastnú kvalifikovanú pracovnú silu. Konštatuje to ministerstvo školstva. Žiaci stredných odborných škôl sa v tomto systéme vzdelávajú podľa potrieb zamestnávateľov a po ukončení štúdia sa začleňujú do pracovného procesu ako zamestnanci firmy.priblížilo ministerstvo.V školskom roku 2015/2016 nastúpilo do 1. ročníka po prvý raz v rámci systému duálneho vzdelávania 422 žiakov a v tomto školskom roku 971 žiakov.uviedol rezort školstva.V tomto školskom roku majú žiaci v rámci duálneho vzdelávania najviac učebných zmlúv podpísaných so zamestnávateľmi v oblastiach strojárstva, elektrotechniky či obchod a služby.