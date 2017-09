Firmy, ktoré postavia prototypy Trumpovho múra, sú konečne známe

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 1. septembra (TASR) – Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA oznámilo vo štvrtok mená firiem, ktoré postavia prototypy múru na hraniciach s Mexikom. Informovala o tom spravodajská televízia CNN s tým, že v projekte, ktorý mešká celé mesiace, je to konečne krok vpred.Ministerstvo vybralo zatiaľ štyri firmy, ktoré sa uchádzali o výstavbu deväť metrov vysokého betónového múra. Ide o americké spoločnosti zo štátov Alabama, Arizona, Texas a Mississippi.Stavebné firmy sa mohli do verejného obstarávania prihlásiť aj s návrhmi iných typov hraničnej bariéry. Finalisti spomedzi týchto uchádzačov majú byť známi na budúci týždeň.Americký Úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) spadajúci pod zmienené ministerstvo podľa informácií CNN počíta so stavbou štyroch až ôsmich prototypov. Stavba prototypov by sa mala začať na jeseň pri meste San Diego v Kalifornii neďaleko mexickej hranice a trvať by mala približne tri mesiace. Následne si ministerstvo vyberie jedného alebo niekoľko víťazov.upozornila CNN.Pôvodne mali byť tieto firmy známe už v júni a v týchto dňoch mali svoje prototypy múra dokončovať. Dvaja neúspešní kandidáti sa ale proti výsledkom výberu odvolali, pričom odvolacie konanie mohlo trvať až do októbra. Príslušný vládny úrad však uplynulý piatok ich sťažnosť zamietol.Hranica medzi Spojenými štátmi a Mexikom meria približne 3200 kilometrov. Na niektorých úsekoch sú už dnes ploty a zátarasy. Americký prezident Donald Trump chce po celej dĺžke hranice postaviť nepreniknuteľný múr, ktorý podľa neho zastaví nelegálnu migráciu a pašovanie drog a zbraní do Spojených štátov.