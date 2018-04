Firmy majú problém nájsť ľudí v okresoch s nízkou nezamestnanosťou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. apríla (TASR) - Slovenský pracovný trh sa bez zamestnávania cudzincov nezaobíde. Firmy totiž stále majú problém v niektorých okresoch nájsť vhodnú pracovnú silu. Upozorňuje na to personálna agentúra Wincott People.Najnovšie štatistiky ústredia práce potvrdili pokles nezamestnanosti na 5,55 %. Zvýšil sa aj počet neobsadených voľných pracovných miest.tvrdí manažérka Wincott People Jana Mesárová.Kritická situácia s ich obsadzovaním je najmä v okresoch, kde miera nezamestnanosti klesla pod 3 %. Kým pred rokom sa to týkalo štyroch okresov, v súčasnosti je takých už dvanásť a ďalšie sa k tejto hranici rýchlo blížia. Najväčšie problémy so získaním nových ľudí sú podľa personalistov v okolí Nitry, Trnavy, v Bratislave a okolí, na Záhorí či na Považí.tvrdí Mesárová.Podľa agentúry sa dá očakávať, že firmy budú musieť v čoraz väčšej miere siahať po pracovníkoch zo zahraničia. Ich počet by tak mohol ešte pomerne výrazne vzrásť a v horizonte ďalšieho roka stúpnuť o približne 30.000 ľudí.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) vyčíslil, že v súčasnosti na Slovensku pracuje legálne 51.860 cudzincov.vyčíslil Richter ešte vo štvrtok (19.4.).Podľa Wincott People bude dôležité, do akej miery sa podarí štátu naštartovať vnútroslovenskú mobilitu pracovnej sily, či motivovať Slovákov pracujúcich v cudzine k tomu, aby sa vrátili domov.dodala Mesárová.