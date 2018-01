Firmy, municipality, neziskovky i bytové domy si môžu požičať za menej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. januára (TASR) - Využitím nových úverových liniek z Európskej investičnej banky (EIB) a Rozvojovej banky Rady Európy (CEB) môžu firmy, mestá a obce, organizácie tretieho sektora či bytové domy na Slovensku získať výhodnejšie financovanie svojich investícií a prevádzky. Celkovo je k dispozícii 90 miliónov eur, o ktoré je možné požiadať prostredníctvom Slovenskej sporiteľne.Podľa Kataríny Gašparovskej, riaditeľky odboru produktov a riešení pre firemných klientov, sporiteľňa dlhodobo spolupracuje ako s EIB, tak aj s CEB. Obe úverové linky ponúkajú v porovnaní so štandardnými úvermi úrokové zvýhodnenie vo výške 0,3 % ročne.Celkový objem úverovej linky EIB dosahuje 50 miliónov eur. Suma je určená všetkým podnikateľom a firmám aj záujemcom z verejného a neziskového sektora. Úverové prostriedky tak môžu využiť aj mestá a obce, a to nielen na financovanie investícií, ale aj bežnej prevádzky. Maximálna výška úveru je 12,5 milióna eur.Úverové zdroje z Rozvojovej banky Rady Európy v celkovej výške 40 miliónov eur sú určené širokému spektru záujemcov - malým a stredným podnikom (do 250 zamestnancov) a subjektom štátnej, regionálnej alebo miestnej správy na financovanie investičných aj prevádzkových výdavkov.O úver môžu žiadať tiež spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a bytoví správcovia za účelom financovania projektov smerujúcich ku znižovaniu energetickej náročnosti. Maximálna výška úveru na jeden projekt je milión eur pri malých a stredných podnikoch, 2,5 milióna eur pri subjektoch verejného a neziskového sektora a 850.000 eur pri bytových domoch.TASR informovala Slovenská sporiteľňa.