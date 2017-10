Firmy na Slovensku potrebujú čoraz viac ľudí, situácia je kritická

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 24. októbra (TASR) - Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily začína byť podľa slovenských firiem kritický. Domáce spoločnosti nikdy nehodnotili situáciu na pracovnom trhu tak negatívne ako v najnovšom prieskume Job Market Ratingu spoločnosti Wincott People. Hodnota ratingu za 3. kvartál tohto roka klesla na úroveň 44,8 bodu zo 100, čo predstavuje medzikvartálny pokles o 1,7 bodu.Náborové plány zamestnávateľov však zostávajú pozitívne. Podiel firiem, ktoré plánujú v najbližších dvoch mesiacoch prijímať ľudí, medzikvartálne veľmi mierne klesol, a to z 52,8 % na 52,2 %. Počet spoločností, ktoré predpokladajú znižovanie stavov však mierne stúpol, a to z 3,7 % na 5,3 %.priblížila manažérka Wincott People Jana Mesárová.Pozitívne náborové plány hlásia firmy vo všetkých sledovaných segmentoch hospodárstva. Ľudí plánujú naberať najmä podniky z oblasti automotive a strojárstva. Na druhej strane, najmenší náborový apetít majú dlhodobo firmy pôsobiace v segmente maloobchodu a veľkoobchodu.vysvetlila Mesárová.Pokračujúce znižovanie nezamestnanosti a rastúci počet neobsadených pracovných miest sa v čoraz väčšej miere prejavuje aj na klesajúcej dostupnosti pracovnej sily. Firmám chýbajú najmä kvalifikovaní ľudia. Tieto ukazovatele sú preto respondentmi prieskumu hodnotené ako najhoršie. Aj ďalšie kvalitatívne ukazovatele na trhu práce sú slovenskými firmami hodnotené negatívne. Najmenší problém robí podnikom i naďalej fluktuácia zamestnancov, horšie už vnímajú kvalitu legislatívy a náklady na pracovnú silu.Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sa prejavuje aj v plánoch spoločností viac automatizovať svoje činnosti. Prezradili to v sezónnej otázke, ktorá nevstupuje do Job Market Ratingu. Vyššiu mieru automatizácie a digitalizácie totiž predpokladá až 43 % opýtaných. Najvyšší podiel firiem, ktoré takýto krok plánujú, je z regiónov s nízkou nezamestnanosťou a najvyšším nedostatkom pracovníkov. Ide teda o spoločnosti z Trnavy, Trenčína, Bratislavy či Košíc. Najmenší záujem o automatizáciu zas majú podniky z južných okresov Banskobystrického kraja, kde nezamestnanosť stále vysoko presahuje mieru 10 %.