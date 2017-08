Firmy viac dbajú na bezpečnosť zamestnancov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. augusta (TASR) - Bezpečnosť zamestnancov pri práci sa zlepšuje. Firmy viac dbajú na opatrenia, ktoré majú zamedziť úrazom na pracoviskách. Niektoré dokonca prijímajú opatrenia nad rámec toho, čo im prikazuje zákon.Prístup firiem na Slovensku k pravidlám bezpečnosti pri práci sa z roka na rok výrazne zlepšuje.skonštatovala konateľka Würth Slovensko Martina Gaislová. Rozdiely v prístupe medzi firmami však naďalej zostávajú.spresňuje Gaislová s tým, že naopak malé firmy a živnostníci zväčša dbajú pri bezpečnosti len na to najnevyhnutnejšie.dopĺňa Gaislová.Medzi najčastejšie riziká, ktorým sú zamestnanci pri práci vystavení sú hluková nedoslýchavosť, strata zrakovej ostrosti, ohrozenie dýchacích ciest, ale aj ohrozenie ochrany hlavy, rúk a chodidiel či celkového zaistenia osôb pri prácach vo výškach. Ochranné pracovné prostriedky sú preto pre pracovníkov nevyhnutné.priblížila Gaislová. Napríklad, v stavebníctve sa základné ochranné pracovné pomôcky ako pracovné rukavice, pracovné topánky, pracovné oblečenie, ochranné prilby a výstražné vesty postupne stávajú štandardom. Vyžaduje to však aj samotná legislatíva.V prípade zabezpečenia komfortu zamestnancov je prístup firiem individuálny.podotkla Gaislová. Ako však dodáva, dôležité je, že pohľad na bezpečnosť pri práci sa vo firmách mení a aj táto "kultúra" v porovnaní so zahraničím na Slovensku napreduje.Gaislová očakáva, že firmy na Slovensku postupne zvýšia kvalitatívnu úroveň ochranných pracovných prostriedkov, ako aj celkové vybavenie ochrannými prostriedkami. "dodáva.