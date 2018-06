Firmy z priemyselného parku majú záujem pomôcť Matejovciam

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 18. júna (TASR) – Firmy z priemyselného parku majú záujem pomôcť popradskej mestskej časti Matejovce. Deklarovali to na stretnutí, ktoré sa za účasti vedenia mesta konalo minulý týždeň.informoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.Medzi hlavné témy stretnutia patrili doprava, vzdelávanie a zamestnávanie marginalizovaných skupín podľa potrieb jednotlivých firiem a ochrana životného prostredia.uviedol viceprimátor Igor Wzoš.Podľa riaditeľa spoločnosti Whirlpool, ktorá je jedným z najväčších zamestnávateľov v meste, je dôležité rozvíjať tie mestské časti, v ktorých jednotlivé spoločnosti fungujú.priblížil riaditeľ Michal Major.Na stretnutí so zástupcami spoločností pôsobiacich v Matejovciach nechýbal ani zástupca Klubu Matejovčanov.uviedol Edmond Dragošek z Klubu Matejovčanov.Na stretnutí, ktorého sa zúčastnili zástupcovia ôsmich firiem, vznikla dohoda o vytvorení spoločného memoranda, ktoré bude predpokladom pre ďalšiu spoluprácu už na konkrétnych projektoch. Matejovčania už dlhšiu dobu upozorňujú na problémy, ktoré ich trápia. Okrem iného samosprávu žiadajú zastaviť sústreďovanie neprispôsobivých občanov do Matejoviec, chcú tiež zlikvidovať všetky čierne stavby na Matejovskom námestí a na Staničnej ulici. Okrem toho žiadajú riešiť dopravu, chýbajúce chodníky i cesty.