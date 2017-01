FITCH: Trumpove plány týkajúce sa zníženia daní ohrozujú rating USA

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 12. januára (TASR) - Plány nového amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa zníženia daní môžu v strednodobom horizonte ohroziť najvyššiu úverovú známku krajiny, uviedol šéf agentúry Fitch pre ratingy krajín z regiónu EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika) Ed Parker.uviedol Parker na výročnej konferencii agentúry Fitch v Londýne. "Už pred voľbami mali USA najvyšší vládny dlh spomedzi krajín s trojáčkovým ratingom. Ak k tomu pripočítame Trumpove plány znížiť dane o 6,2 bilióna USD v najbližších 10 rokoch, môže to vládny dlh zvýšiť približne o 33 %," dodal.Trump nastúpi do prezidentského úradu 20. januára, ale niektoré jeho sľuby týkajúce sa zmeny politiky, ako sú zníženie daní, zrušenie zdravotnej reformy prezidenta Baracka Obamu a hrozby zavedenia ciel na výrobky firiem, ktoré presunú pracovné miesta do zahraničia, vyvolali na trhu obavy.Trump podľa Parkera nepredstavuje z krátkodobého hľadiska riziko pre rating USA, keďže krajina naďalej profituje z postavenia dolára ako hlavnej svetovej rezervnej meny.Fitch hodnotí rating dlhodobých záväzkov USA najvyššou známkou AAA, pričom výhľad ratingu je stabilný. Najvyšším ratingom hodnotí úverovú bonitu Spojených štátov aj agentúra Moody's. Rating tretej z najdôležitejších ratingových agentúr Standard and Poor's (S&P) je o stupeň nižšie, na úrovni AA+.