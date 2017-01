Fixná zložka ceny vody v rodinných domoch bude rovnaká

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 24. januára (TASR) – Všetky domácnosti v rodinných domoch by mali spadať do tarifnej skupiny T1 a za fixnú zložku ceny vody zaplatiť rovnako. V prípade Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) je to deväť eur bez DPH za pitnú vodu a rovnaká suma je aj za odpadovú vodu. Po zavedení dvojzložkovej ceny vody sa totiž vyskytli aj prípady, keď niektoré rodinné domy z dôvodu väčšieho priemeru vodomeru spadali do tarifnej skupiny T2, kde je fixná zložka ceny v BVS za pitnú vodu ročne 150 a za odpadovú vodu 120 eur bez DPH.Vodárňam na Slovensku prišlo minulý týždeň usmernenie z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), v ktorom ich vyzýva, aby pri zaraďovaní odberných miest do tarifných skupín prihliadali aj na spotrebu konkrétneho odberateľa a nedržali sa striktne veľkosti v súčasnosti namontovaného vodomeru.píše v usmernení ÚRSO. Do tarifnej skupiny T1 budú podľa neho zaradené rodinné domy – domácnosti, do T2 menšie bytové domy a do T3 väčšie bytové domy.uvádza úrad.BVS z celkového počtu asi 116.000 odberných miest eviduje niekoľko stoviek prípadov rodinných domov, ktorých vodomer je väčší, než je potrebné a spadali tak do vyššej tarifnej skupiny.uviedol pre TASR riaditeľ pre stratégiu a rozvoj BVS Radoslav Daniš. V prípade, že do kategórie T1 spadali aj malé bytovky, ostanú v tejto kategórii aj naďalej. Z celkového počtu odberných miest BVS spadá 105.000 do tarifnej skupiny T1. Tento počet bude ešte navýšený o rodinné domy, spadajúce prvotne do skupiny T2.Jeden zo zástupcov minoritných akcionárov BVS Miroslav Dragun v pondelok (23.1.) upozornil, že fixná zložka ceny vody v BVS je v kategórii T2 najvyššia spomedzi všetkých vodárni na Slovensku.skonštatoval.Daniš považuje porovnávanie fixných zložiek cien v jednotlivých vodárňach za skresľujúce, pretože to nevypovedá jasne o celkovej cene vody.vysvetlil. Ako podotkol, ostatné vodárenské spoločnosti pravdepodobne pri cenotvorbe na fixnej zložke použili nižšie percento, ale alikvotne zvýšili cenu variabilnej zložky. BVS tvrdí, že ak sa fixný poplatok v kategórii T2 rozráta na celkový počet bytových jednotiek, tak zákazníci zaplatia približne rovnako ako odberatelia spadajúci do kategórie T1.BVS zaviedla dvojzložkovú cenu vodného a stočného pre svojich odberateľov od 1. januára. Táto zmena vychádza z vyhlášky ÚRSO a má priniesť spravodlivejšie prerozdelenie nákladov medzi všetkých odberateľov. Dvojzložkovú cenu tvorí variabilná zložka (za množstvo dodanej vody a množstvo vyprodukovanej odpadovej vody) a fixná zložka (za služby súvisiace s pripojením).