FL: Cieľom trénera Tatrana Prešov zostáva 6. miesto

Prešov 10. októbra (TASR) - Hlavným cieľom futbalistov 1. FC Tatran Prešov pod vedením staronového trénera Sergija Kovalca ostáva umiestnenie v prvej polovici tabuľky Fortuna ligy. Prešovčania sú po 11. kole na predposlednej priečke a na vytúžené 6. miesto strácajú desať bodov. K naplneniu ambícií by mala pomôcť aj nová posila z Portugalska.Pôsobenie staronového trénera pri prešovskom A-mužstve sa začalo na teambuildingovej akcii v Slovenskom raji.uviedol generálny manažér prešovského klubu Marek Trávniček.Dohoda so 49-ročným kormidelníkom, ktorý už v Prešove pôsobil v druhej polovici sezóny 2011/2012, znie na osem zápasov, čo znamená do konca kalendárneho rokauviedol Kovalec, ktorý nahradil Miroslava Janteka.Novými sú aj asistent trénera Viačeslav Nivinskij a brankár Mickael Meira, ktorý naposledy pôsobil v Boaviste Porto. Prešovčania sa pod vedením staronového trénera prvýkrát predstavia v sobotu 14. októbra na trávniku ŠK Slovan Bratislava.