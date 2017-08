FL: Michalovské futbalové hľadanie strelca trvá

Na archívnej snímke snímke Anton Šoltis. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Michalovce 13. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Zemplín Michalovce sa v úvode fortunaligovej sezóny trápia, čoho výsledkom je pozícia na dne tabuľky. Nula v kolónke strelených gólov naznačuje, kde najviac tlačí topánka. Škrípajúca ofenzíva bola zrejmá aj v derby zápase s Prešovom, v ktorom síce Michalovčania nastúpili na domácom trávniku po deviatich mesiacoch, ale inak veľa dôvodov k spokojnosti nemali.Michalovský klub nedávno úspešne ukončil rekonštrukciu trávnika a prvýkrát od novembra 2016 hostil majstrovský zápas Fortuna ligy. Prvé tohtosezónne východniarske derby s Prešovom pritiahlo 2563 divákov, no väčšina z nich neodchádzala spokojná. Domáci výkonom nenadchli, ako problém sa, opäť, ukázala najmä útočná fáza, v ktorej nedokázali prekvapiť súpera.vravel kapitán Igor Žofčák.Práve on mal v závere prvého polčasu sľubnú príležitosť z priameho kopu, ale brankára hostí Taliana neprekvapil. Bol to typický moment zápasu - pokus domácich z väčšej vzdialenosti, ale do pripravenej defenzívy Prešovčanov. Michalovčania však nezaskočili súpera kombináciami ani snahou o centrované lopty.poznamenal po zápase tréner MFK Anton Šoltis.Aj po štvrtom kole tak platí, že Michalovčania stále čakajú na prvý strelený gól. Ich defenzíva síce nepracuje najhoršie (tri inkasované góly), no nulová strelecká úspešnosť ich medzičasom zrazila na dno tabuľky. Spoločne so Senicou majú len jeden bod. Bez streleného gólu dokázali bodovať iba pri bezgólovej remíze v Nitre, ostatné tri zápasy prehrali 0:1.Ako riešenie sa pýta angažovanie skúsenejších zakončovateľov, no možnosti michalovského klubu sú obmedzené. "poznamenal Šoltis.