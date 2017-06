FL: Németh sa po odchode z Dunajskej Stredy upísal Gyirmótu

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Dunajská Streda 10. júna (TASR) - Bývalý futbalista fortunaligového FC DAC 1904 Dunajská Streda Zsolt Németh bude v kariére pokračovať v FC Gyirmót, ktorý v ročníku 2016/2017 zostúpil do druhej najvyššej maďarskej súťaže.V Dunajskej Strede nepredĺžili zmluvy šiestim hráčom, jedným z nich bol práve 26-ročný ľavý obranca či stredopoliar. V Gyirmóte sa stretne so slovenským trénerom Ladislavom Molnárom, ten prišiel na lavičku na začiatku letnej prípravy. "Poznám ho, je uznávaný a skúsený kouč. Môj cieľ je, aby som dostal čím viac príležitostí a pomohol mužstvu vrátiť sa do prvej ligy," povedal Németh.Jakub Brašeň zamieril z FC DAC 1904 do Mezökövesdu, ktorý sa udržal medzi maďarskou elitou.