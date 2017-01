Flachauská špecialitka bola Vlhovej osudná: Nevyužila som hladkú trať

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová je sklamaná po vypadnutí v 1. kole nočného slalomu Svetového pohára v rakúskom Flachau 10. januára 2017. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Flachau 10. januára (TASR) - Súradnice utorňajšieho slalomu Svetového pohára Petre Vlhovej priali a plne si to uvedomovala. Štartové číslo jeden, opäť podpora fanúšikov a skvelý rytmus v dvoch tretinách jazdy 1. kola. Čarovná noc v rakúskom Flachau z toho napokon nebola, po druhom, excelentnom medzičase sa o slovo prihlásil zjazdármi nenávidený špicar.Mladá slovenská lyžiarka brala vyradenie zo siedmeho slalomu sezóny statočne, ale smútok z predčasne ukončeného pretekárskeho večera neskrývala:Vlhová ju vlastne ale využila, lebo ako jediná dokázala konkurovať Fride Hansdotterovej, ktorá až nečakane explodovala. Obe ženy na prvých dvoch medzičasoch delili iba stotinky až desatinky a obe riskli nájazd do predposledného z radu umelo vytvorených prelomov. Flachauská špecialitka bola však osudná len Slovenke, Švédka to vybalansovala, keďže z plošiny nevbehla do inkriminovanej bránky až tak priamo.V tomto úseku išla naopak dobre Mikaela Shiffrinová, ktorá so sedmičkou na štarte iste dostala vysielačkou inštrukcie. Lenže americká favoritka "brzdila" zbytočne už od štartu a do druhej jazdy si zobrala nečakane veľkú stratu na Hansdotterovú.konštatovala Vlhová.Tím slovenskej lyžiarskej hviezdy sa v stredu presúva na dva tréningové dni do Talianska, na víkend ide Vlhová domov. Ďalší program podľa vývoja, lebo klasická slalomová sezóna sa teraz preruší do februárových MS a pred mestským paralelným slalomom v Štokholme (31. januára) má vo svojom termínovníku už len obrovský slalom SP 24. januára v Kronplatzi.