Flámski nacionalisti popreli pozvanie Puigdemonta do Bruselu

Carles Puigdemont počas vyhlásenia v paláci Palau Generalitat v Barcelone 4. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. októbra (TASR) - Belgickí flámski nacionalisti v pondelok popreli, že by pozvali katalánskeho lídra Carlesa Puigdemonta do Belgicka. Reagovali tak na správy, že zosadený predseda vlády španielskeho regiónu odcestoval spolu s niekoľkými svojimi bývalými ministrami do Bruselu.nacionalistov z Novej flámskej aliancie (N-VA), uviedol v pondelok hovorca strany Joachim Pohlmann, ktorého citovala tlačová agentúra Belga.Španielske médiá priniesli správy, že Puigdemont zrejme cestuje do Belgicka a mohol by s členmi svojej bývalej vlády požiadať o politický azyl. Takéto dohady sa rozšírili najmä po tom, ako štátny tajomník belgickej vlády pre azylovú politiku Theo Francken cez víkend naznačil, že by to Puigdemontovi v krajine umožnili.Francken, člen N-VA, podľa agentúry DPA povedal, že takáto žiadosť o azylpretožeOd vyhlásenia Franckena sa okamžite dištancoval belgický premiér Charles Michel, ktorý povedal, že žiadosť o azyl pre Puigdemontapričom člena svojej vlády požiadal, aby "nerozdúchaval plamene". Francken totiž tiež spochybnil, či by Puigdemont mal v Španielsku spravodlivý proces, čo španielska vládnuca Ľudová strana označila zavyjadrenie.Puigdemont patrí medzi predstaviteľov Katalánska, ktorých ústredná španielska vláda v Madride v sobotu 28. októbra odvolala v súvislosti s politickými udalosťami v severovýchodnom regióne - po tom, čo poslanci katalánskeho parlamentu v piatok hlasovali za nezávislosť regiónu od zvyšku Španielska.Španielsky generálny prokurátor José Manuel Maza vzniesol v pondelok obvinenia zo vzbury, protištátnej činnosti a zneužitia verejných financií proti Puigdemontovi a ďalším členom jeho regionálneho kabinetu. Za tieto trestné činy ich môžu na základe španielskych zákonov odsúdiť na dlhé tresty väzenia - na 30, 15 a 6 rokov.