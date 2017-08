Flámsko pripravuje akčný plán na integráciu detí džihádistov

Ilustračná snímka Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 4. augusta (TASR) - Belgický región Flámsko pracuje na pláne, ako čo najlepšie integrovať do spoločnosti deti džihádistických bojovníkov pôvodom z Belgicka, ktorí bojovali v Sýrii a Iraku.Tlačová agentúra Belga pripomenula, že po vojenských porážkach Islamského štátu/Dáišu v irackom Mósule a po páde Rakky, poslednej bašty džihádistov v Sýrii, je možné očakávať vlnu "navrátilcov" späť do Európy a do Belgicka.Belgicko má z pohľadu fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov v Európskej únii najviac odídených džihádistov na počet obyvateľstva.Úrady vedia, že mnohí belgickí džihádisti si so sebou vzali nielen manželky, ale aj deti, pričom od roku 2012, keď zahraniční bojovníci začali prichádzať do Sýrie a Iraku, sa džihádistom z Európy narodili aj deti ďalšie.Na belgickom zozname zahraničných teroristických bojovníkov sa nachádzajú aj štyri deti, celkovo však zoznam obsahuje mená 35 neplnoletých osôb.Belgické médiá vo februári tohto roku, s odkazom na údaje ministerstva vnútra a Úradu pre koordináciu a analýzu hrozieb (OCAM), uviedli, že celkový počet detí džihádistov, ktoré sa môžu vrátiť do Belgicka, je 80 a možno aj viac, lebo na území tzv. kalifátu, ktorý vyhlásil Islamský štát, sa rodné listy nevydávali.Flámska vláda chce byť na deti džihádistov pripravená a finalizuje svoj akčný plán, ako ich integrovať do spoločnosti a v prípade potreby deradikalizovať. Tento plán predvída úzku spoluprácu medzi bezpečnostnými službami, lokálnou políciou a lokálnymi samosprávami, občianskymi združeniami, OCAM-om, ale aj psychologickými poradňami, a chce využiť doterajšie funkčné riešenia v tejto oblasti.Osud ich rodičov - bojovníkov zo Sýrie či Iraku - je podľa stanoviska ministerstva vnútra jasný. Sú na medzinárodnom zozname teroristov a po návrate domov ich čaká pobyt vo väzení.