Flámsky profesor navrhuje právnu ochranu pre stúpencov polyamorie

Brusel 8. augusta (TASR)

Brusel 8. augusta (TASR) - Ľudia, udržiavajúci viacero ľúbostných vzťahov súčasne, by mali mať nárok na právnu ochranu. Tvrdí to profesor rodinného práva z Antverpskej univerzity Frederik Swennen.Tlačová agentúra Belga dnes v tejto súvislosti pripomenula, že vo Flámsku, regióne na severe Belgicka, je okolo 27.000 osôb, ktoré sa priznávajú k tomu, že praktizujú takzvanú polyamoriu.Takéto vzťahy, ktoré sa rozvíjajú s vedomím všetkých zainteresovaných, môžu mať viacero podôb. Môže ísť napríklad o partnerov žijúcich v spoločnej domácnosti, pričom každý z nich má aj iné milostné vzťahy; o domácnosti pozostávajúce z dvoch žien a jedného muža alebo o jedincov udržiavajúcich viacero ľúbostných vzťahov súčasne.vysvetlil profesor Swennen.Profesor naznačil, že po právnej stránke ide o prvky, ktoré by sa dali upraviť v rámci manželskej zmluvy; každý člen takejto domácnosti by mal napríklad povinnosť platiť účty za elektrinu na základe svojich príjmov.upozornil Swennen na ďalšie právne aspekty problematiky polyamorických vzťahov.Profesor však priznáva, že Belgicko nie je v súčasnosti pripravené právne zakotviť takéto nové formy vzťahov. Belgický federálny minister spravodlivosti Koen Geens, ktorý je členom flámskej vetvy kresťanských demokratov (CD&V), razí skôr opačný zámer a chce obmedziť legálne spolužitie zaľúbencov na maximálne dve osoby.