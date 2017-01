Flexibilný dopravný systém v Košickom kraji má uľahčiť pohyb turistom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hrabušice 31. januára (TASR) – Navrhnúť flexibilný dopravný systém na území Košického samosprávneho kraja, ktorý bude slúžiť jeho obyvateľom a turistom vo vybraných turistických oblastiach, je cieľom medzinárodného projektu Posledná míľa (Last mile). Projekt predstavila dnes počas diskusného stretnutia v obci Hrabušice v Slovenskom raji Henrieta Kiraľvargová z Občianskeho združenia (OZ) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja z Košíc.povedala Kiraľvargová. Ako doplnila, projekt prispeje k rozvoju regiónu a bude prínosom pre miestnych obyvateľov, ktorí budú môcť využívať alternatívne formy dopravy v odľahlejších častiach Košického kraja, ale aj pre turistov.Projekt je zložený z dvoch fáz, pričom prvá z nich bude prebiehať do 30. septembra 2018.vysvetlila. Po ukončení analýz bude nasledovať príprava regionálneho akčného plánu s konkrétnymi opatreniami, pričom pri jeho tvorbe sa budú podieľať všetky zúčastnené strany. Druhá fáza bude trvať 24 mesiacov, a to od 1. októbra 2018 do 30. septembra 2020.doplnila.Ako uviedla Kiraľvargová, v kraji by chceli presadiť flexibilnú dopravu, ktorá sa skladá z viacerých systémov. Ide napríklad o službu na zavolanie, ďalej o zdieľanie automobilu, ktorý je určený pre ľudí, ktorí ho nevlastnia, tretím typom je kyvadlová doprava. Štvrtou možnosťou je zdieľanie jázd a posledným je požičovňa bicyklov. Tento systém funguje už aj v Slovenskom raji, nakoľko sa tu nachádzajú požičovne bicyklov. Kiraľvargová pre TASR povedala, že v súčasnosti z legislatívnych dôvodov nie je možné v rámci pravidelnej dopravy urobiť na Slovensku taký systém, aby autobusy jazdili len vtedy, keď je to potrebné.priblížila.Podľa vedúcej referátu cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji Adriany Šebešovej podobný systém funguje v Rakúsku, pričom systém dopravy existuje aj v malých obciach.uzavrela Šebešová.