FlixBus zvýši počet autobusov z Trenčína a Bratislavy do Prahy

Autobus spoločnosti Flixbus, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júna (TASR) - Spoločnosť FlixBus zvýši počet autobusových spojov z Trenčína a z Bratislavy do Prahy. Od nedele (10.6.) tak pridá ďalšie spojenie na trase medzi Trenčínom a Prahou. Pôjde o každodenný spoj, ktorý bude zastavovať v Brne, v Uherskom Brode a v Uherskom Hradišti.Podľa hovorkyne spoločnosti Martiny Čmielovej bude autobus z Prahy vyrážať zo stanice Florenc o 15.20 h a v opačnom smere pôjde spoj z Trenčína v ranných hodinách o 7.35 h.Rovnako pridáva spoločnosť nové spoje aj na linke medzi Bratislavou a Prahou. Autobusy budú z Bratislavy vyrážať denne o 7.30 h a do Prahy prídu o 12.20 h. V opačnom smere pôjdu zo stanice Florenc o 18.20 h a do Bratislavy dorazia o 23.05 h.dodala Čmielová. V súčasnosti má spoločnosť podľa jej slov z Bratislavy týždenne vyše 400 odjazdov.Pripomenula zároveň, že v apríli tohto roku spoločnosť zvýšila počet spojov medzi Bratislavou a Viedňou. Cestujúci majú k dispozícii 41 spojení denne.Podľa Čmielovej spoločnosť pracuje na rozvoji svojej siete spojov.opísala.