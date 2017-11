Florbal: Slovenky zdolali Poľky, Lotyšky prehrali s Poľskom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Poľsko - Slovensko 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)



Góly: 19. Kozanecká, 31. Krzywaková, 55. Mareková (Fulová) - 4. P. Hudáková (K. Hudáková), 23. Šponiarová (Čupráková), 32. Klapitová (Ferenčíková), 55. K. Hudáková (Košturiaková)



Nemecko - Dánsko 3:6



Lotyšsko - Poľsko 2:3



Nórsko - Dánsko 6:3



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 3. novembra (TASR) - Slovenské florbalistky úspešne odštartovali svoje účinkovanie na Turnaji šiestich krajín v Nitre, keď vo svojom úvodnom vystúpení zdolali v piatok reprezentantky Poľska tesne 4:3. Pre Slovenky je to historicky prvé víťazstvo nad týmto súperom, v predchádzajúcich siedmich vzájomných zápasoch s Poľkami ťahali zakaždým za kratší koniec.Podujatie je pre zverenkyne Michala Jedličku príprava na blížiace sa majstrovstvá sveta v Bratislave (1. - 9. decembra). V A-skupine sa stretnú ešte v sobotu s Lotyškami (9.00). Do semifinále postúpia z každej skupiny dva najlepšie tímy.Turnaj šiestich krajín v NitreHlasy po zápase (zdroj: szfb.sk):tréner SR: "Sme spokojní, že sa nám podarilo zvíťaziť, no v našej hre bolo veľa vecí, ktoré musíme vylepšiť. Vo štvrtok sme mali jeden ľahký tréning, no nebolo to všetko úplne podľa našich predstáv. Turnaj sme prišli vyhrať a podstatné je, že sme vykročili správnou nohou."kapitánka SR: "Víťazstvo nás teší, no nedá sa hodnotiť veľmi pozitívne, pretože sme robili príliš veľa individuálnych chýb. Dráma, ktorú sme vyprodukovali na konci zápasu, bola úplne zbytočná. Poľky dávali góly po našich chybách, hrali sme ustráchane a nervózne. Celkom dlho nám trvalo, než sme sa prispôsobili hre na parketách, na ktoré nie sme zvyknuté, ale bol to prvý zápas a verím, že sa postupne rozbehneme. Čakajú na nás v sobotu Lotyšky, od ktorých nevieme čo očakávať, no sme pripravené zabojovať o víťazstvo."hráčka SR: "Do súboja sme išli s jednoznačným cieľom zvíťaziť, čo sa nám aj podarilo. Súperky však boli riadne behavé, čo nám robilo trochu problémy."ďalšie výsledky: