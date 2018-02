Florbalisti nestačili na Švédov. Napriek prehre postúpili na MS

Slovenskí florbaloví reprezentanti zvíťazili vo svojom treťom vystúpení v 2. európskej skupine kvalifikácie MS 2018 a postúpili na svetový šampionát. Na turnaji v Nitre triumfovali v sobotu nad Nemeckom 3:2 a so šiestimi bodmi sú na druhom mieste tabuľky, pričom za Švédskom zaostávajú iba o skóre. Nitra, 3. februára 2018. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič



kvalifikácia MS - 2. európska skupina:



Slovensko - Švédsko 4:11 (1:2, 2:7, 1:2)

Góly: 18. Mráz, 31. Mráz, 40. Nehila (Kubovič), 50. Gašparík – 4. Nilsson (Hedlund), 18. Nilsson (Bäckby), 24. Nilsberth (Sjögren), 24. Nilsson (Bäckby), 27. Nilsberth (Nilsson), 27. Enström, 31. Nilsberth (Sjögren), 34. Gustafsson (Samuelsson), 38. Samuelsson (Sjögren), 56. Gustafsson, 59. Bäckby. Rozhodovali: Sjögren, Ellis (obaja Fín.), vylúčení: 2:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 1862 divákov.



Zostava SR: Turiak – Šefčík, Koščo, Gašparík, Dudovič, Čonka-Skyba - Bachan, Machara, Kubovič, Moravčík, Gál - Miške, Laštík, Ujhelyi, Reguly, Mráz - Joščák, Grlický, Nehila



Švédsko: Parsjö-Tegner - Nilsberth, Gustafsson, Sjögren, Nilsson, Samuelsson - Hedlund, Dagman, Enström, Nilsson, Bäckby - Sundstedt, Johansson, Andersson, Hallen, Persson - Jonsson, Fritzell, Palmqvist



Hlas po zápase:

Ján Purc, asistent trénera SR: "Je to nečakaný výsledok, sme veľmi spokojní s prvou a treťou tretinou. Divácka kulisa bola nádherná, bolo pred ňou radosť hrať. Cieľ bol postup na MS a ten sme splnili. Dnes nám nešlo výsledok a som rád, že sme zápas takto zvládli."



Konečná tabuľka 2. skupiny

1. Švédsko 4 4 0 0 94:6 8 *

2. SLOVENSKO 4 3 0 1 24:18 6 *

3. Nemecko 4 2 0 2 25:28 4

4. Slovinsko 4 1 0 3 23:41 2

5. Francúzsko 4 0 0 4 12:85 0



* postup na MS

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 4. februára (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti prehrali vo svojom poslednom vystúpení v 2. európskej skupine kvalifikácie MS 2018 so Švédskom 4:11. Napriek tejto prehre však postúpili na svetový šampionát, istotu potvrdili už v sobotu po výhre 3:2 nad Nemeckom. Na svetový šampionát do Prahy (1.-9. decembra) postúpili z európskej kvalifikácie prvé dva tímy v skupinách plus ďalšie dva najlepšie z tretích miest.Vicemajstri sveta Švédi boli jasný favorit duelu a svoju silu naznačili už v úvode. V 4. minúte otvoril skóre Nilsson. Švédi mali potom aj ďalšie šance, ale Slováci sa nebáli a hrali bez rešpektu. Poháňaní dívákmi sa tlačili do útoku, ale bez gólového efektu. V 18. minúte zvýšili Severania na 2:0, ale vzápätí Mráz znížil. V druhej tretine sa prejavila prevaha Švédov, Slováci ťažko reagovali na ich zlepšený pohyb, "Tri korunky" ju vyhrali 7:2. Do tretieho dejstva vstúpili Slováci opäť bez repšektu a chceli sa divákom odvďačiť nejakými gólmi. V 50. minúte znížil Gašparík, potom sa niekoľkými skvelými zákrokmi predviedol Turiak. Švédi napokon triumfovali 11:4 a ovládli skupinu.