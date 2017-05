Florbalisti SR dostali na úvod MS juniorov od Švédov riadny debakel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

MSJ - A-skupina:



SLOVENSKO - Švédsko 0:13 (0:7, 0:5, 0:1)

Góly: 24., 28., 39. a 60. Malmgren, 6. a 35. Broby, 15. a 40. Wiklund, 2. Burman, 4. Hovlund, 12. Dahlqvist, 14. Jansson, 17. Weidman. Vylúčení: 4:1, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 857 divákov.

Växjö 3. mája (TASR) - Slovenským juniorským reprezentantom vo florbale podľa očakávania nevyšiel vstup do majstrovstiev sveta vo švédskom Växjö. Vo svojom úvodnom vystúpení v A-skupine prehrali v stredu s favorizovanými domácimi rovesníkmi vysoko 0:13.Zverenci trénera Petra Koutného ťahali vo VIDA Aréne od úvodu za kratší koniec, už v prvej tretine inkasovali sedem gólov. Päťnásobní majstri sveta pokračovali aj po prestávke v kanonáde, desiatku zavŕšil v 35. minúte Kasper Broby, výsledok spečatil v záverečnej minúte svojím štvrtým gólom v zápase Oskar Malmgren.Slováci sa v skupine stretnú ešte s Dánmi (vo štvrtok 4. mája o 16.30) a úradujúcimi svetovými šampiónmi Fínmi (v piatok 5. mája o 16.30). Do semifinále postúpia najlepšie dva tímy z každej skupiny, zvyšné štyri budú hrať o umiestnenie na 5.-8. priečke. Posledný tím zostúpi z elitnej A-divízie MSJ do nižšej B-divízie.