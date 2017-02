Florbalistov SR preveria v Erde Belgičania a Maďari

Ilustračná snímka Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nominácia A-tímu SR na turnaj v Erde:



Brankári: Jakub Klobučník (FBC Ostrava, ČR), Nikolas Solárik (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina)

Hráči: Lukáš Laštík (TJ A-FbO Nižná), Matúš Machara (FBK AS Trenčín), Adrián Szabo (FK ATU Košice), Ľuboš Šefčík (Start 98 Praha, ČR), Jakub Talarovič (FK ATU Košice), Róbert Trefný (ŠK 1. FBC Trenčín), Filip Čonka-Skyba (FK ATU Košice), Michal Chudina (Start 98 Praha, ČR), Samuel Kerekeš (FK ATU Košice), Oliver Kubaský (Tsunami Záhorská Bystrica), Martin Kubovič (Tsunami Záhorská Bystrica), Šimon Leško (FBC Mikuláš Prešov), Michal Pažák (FK ATU Košice), Martin Samek (Žltý Sneh Košice), Michal Štefanec (FBC Skalica)



Nominácia juniorskej reprezentácie SR na Polish Cup:



Brankári: Adam Kohút (FbO Florko Košice), Marek Kyselica (ŠK 1. FBC Trenčín)

Hráči: Peter Bezeg (FK ATU Košice), Adam Bielik (Zug United, Švajč.), Viktor Brunacký (FbO Florko Košice), Samuel Dávidek (FBK AS Trenčín), Michal Dudovič (SV Wiler Ersigen, Švajč.), Ronald Gašparík (FK ATU Košice), Jakub Chládek (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Branislav Kalafut (FK ATU Košice), Kristián Kozák (FK ATU Košice), Juraj Kubička (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Dávid Leskovský (Tsunami Záhorská Bystrica), Tomáš Marčák (FbO Florko Košice), Jakub Meliš (FbO Florko Košice), Patrik Meliš (FBK AS Trenčín), Michal Miške (FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina), Erik Moravčík (1. FBC Zvolen), Matej Pavlák (FK ATU Košice), Eduard Tóth (FK ATU Košice), Tomáš Turcsányi (FK ATU Košice), Samuel Zemančík (TJ A-FbO Nižná)

Bratislava 3. februára (TASR) - Slovenskí florbaloví reprezentanti sa počas víkendu predstavia na medzinárodnom turnaji troch krajín v maďarskom Erde, kde ich čakajú dve prípravné stretnutie. Najskôr sa v sobotu stretnú s Belgičanmi (16.00) a v nedeľu vyzvú domácich Maďarov (11.00).Vzhľadom na účasť juniorov na turnaji Polish Cup sa realizačný tím musel rozdeliť a tak do Erdu s mužstvom vycestuje Ján Purc, ktorému bude asistovať Tomáš Juhás.povedal pre web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hlavný kouč oboch reprezentačných výberov Petr Koutný.Z pôvodnej nominácie postupne pre rôzne povinnosti vypadli Reguly, Kročko, Kátlovský, Tall a Koval, nahradili ich Šefčík, Chudina, Samek a Štefanec. Slováci naposledy nastúpili proti Belgičanom presne pred rokom počas kvalifikačného turnaja v Nitre a súpera zdolali jasne 16:4. S Maďarmi hrali posledný oficiálny zápas v novembri 2009 na turnaji v Ácsi, súboj sa skončil nerozhodne 4:4.Slovenskí juniori sa otestujú na medzinárodnom turnaji Polish Cup v poľských mestách Nowy Tomysl, Rakoniewice a Zbaszyn. Postupne sa stretnú s Nórskom, Českom, Švajčiarskom, Poľskom a Nemeckom. Podujatie je pre nich kvalitnou previerkou pred blížiacim sa svetovým šampionátom vo Švédsku.uviedol Koutný. V nominácii na Polish Cup je drvivá väčšina hráčov, ktorí sa zúčastnia aj na májových MS vo Växjö. Vo výbere nechýbajú legionári zo Švajčiarska Michal Dudovič a Adam Bielik.dodal kouč.