flydubai: 14,4% nárast v počte cestujúcich a zisk 31,6 milióna AED

31. december 2016 31. december 2015 Percento (%) Rast ASKM (v miliónoch) 25 995 23 857 9,0 ASKM (v miliónoch) 25 995 23 857 9,0 Počet pasažierov (v miliónoch) 10,4 9,04 14,4 Veľkosť flotily (počet lietadiel) 57 50 14,0 Príspevok k celkovému rastu dubajských letísk (v percentách) 21 11,5 n.a. Využitie lietadiel – priemerný počet hodín na lietadlo a deň 13,5 13,6 n.a. Odlety 88 114 81 530 8,1

O flydubai

Letecká spoločnosť flydubai so sídlom v Dubaji sa svojou neustále sa rozrastajúcou sieťou destinácií snaží zvýšiť prepojenie medzi rôznymi kultúrami. Od svojho založenia v roku 2009 spoločnosť flydubai:

- Vytvorila sieť 85 destinácií v 43 krajinách.

- Vybudovala flotilu, ktorú tvorí 57 lietadiel typu Next-Generation Boeing 737-800. Do roku 2023 bude disponovať ďalšími 100 lietadlami.

- Otvorila 57 nových leteckých liniek z destinácií, ktoré predtým nedisponovali priamym spojením do Dubaja, prípadne letecké spojenie nebolo prevádzkované dopravcom zo Spojených arabských emirátov.

Vďaka svojej flexibilite prispieva spoločnosť flydubai k ekonomickému rozvoju Dubaja a to v súlade s víziou dubajskej vlády podporovať obchod a cestovný ruch na trhoch, ktoré doteraz neboli dostatočne obsluhované. Viac informácií o službách spoločnosti flydubai nájdete na stránke

Dubai 1. februára (OTS) - Spoločnosť flydubai dnes ohlásila svoje hospodárske výsledky za rok 2016. Spoločnosť vykázala zisk 31,6 milióna AED (8,6 milióna USD) a výnosy vo výške 5 miliárd AED (1,37 miliardy USD), ktoré sú o 2,4 % vyššie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Silnejší druhý polrok, ktorý bol charakteristický zvyšujúcim sa počtom pasažierov, bol ovplyvnený menším tlakom na výnosy. To viedlo k nižšiemu celkovému rastu výnosov, reflektujúc tak pokračovanie nepriaznivých faktorov aj po prvom polroku.Jeho veličenstvo, predseda predstavenstva flydubai, povedal: “.“, výkonný riaditeľ (CEO) flydubai, zhodnotil ročné výsledky 2016 takto: “(EBITDAR sa počíta ako zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a nákladov na prenájom) bol zdravý a na úrovni 21,1% výnosov.; je to zlepšenie minuloročného výsledku, ktorý bol 20,5%.zostali na 2,3 miliardy AED, vrátane zálohových platieb na dodávky budúcich lietadiel.predstavovali 25% z prevádzkových nákladov v porovnaní s 30,6% v minulom roku. V porovnaní s minulým rokom vidíme opäť nižšie ceny palív, pričom hedžovanie ceny palív ovplyvnilo iba 21% objemu za celý rok 2016.pozostávajúce z batožiny, carga a predaja palubných služieb prispeli 13,8% k výnosom. V porovnaní s minulým rokom, kedy boli na úrovni 15,1%, poklesli.V roku 2016 pribudlo do flotily osem Next-Generation Boeing 737-800 a prispeli k rozvoju siete. Priemerný vek flotily bol 3 roky a 8,5 mesiaca.Pokračoval nárast pasažierov biznis triedy a zaznamenali sme 2,4 násobný nárast pasažierov v porovnaní s rokom 2014. Destinácie Subkontinentu zaznamenali najväčší záujem o biznis triedu, s tým, že prepravili až dvojnásobok pasažierov. Nasledovala oblasť Kaukazu, kde tento segment rástol o 88% ako výsledok uvoľnenia vízových pravidiel. Táto situácia vytvorila záujem o odletovú aj príletovú prevádzku. V Európe rástli biznis pasažieri o 38% a v krajinách Perzského zálivu a Strednom východe o 24%.V priebehu roka sme zaznamenali vďaka zvýšenej letovej frekvencii a zlepšovaniu výkonov nových 41 trás, ktoré sme uviedli v rokoch 2014 a 2015, rast ASKM o 9%.Od 29. novembra funguje let do populárnej destinácie Bangkok dvakrát denne. Je to prvá destinácia mimo krajín Perzského zálivu, ktorá je obsluhovaná dvakrát za deň.flydubai zabezpečil 28% celkovej prevádzky medzi Dubajom a krajinami Golfského zálivu a Stredným východom.Počet pasažierov narástol o 19%S 21 letmi týždenne a 7 destináciami narástol počet pasažierov o 3%Celkový počet pasažierov flydubai na letoch medzi Ukrajinou a Dubajom vzrástol o 26%So svojimi 5 destináciami v regióne prispel flydubai 23% k celkovému rastu dubajských letískPočty pasažierov na linkách flydubai vzrástli o 22% 3 EBITDAR sa počíta ako zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi, amortizáciou a nákladov na prenájomPočty pasažierov z 11 destinácií narástli o 3% a prispeli 12% k celkovému rastu dubajských letísk.flydubai bol prevádzkovaný z DWC od októbra 2016. So svojimi dvoma letiskovými bránami bude pokračovať v postupnom zvyšovaní svojej prevádzky na DWC, tak ako bude letisko v budúcnosti expandovať.flydubai rástol aj v počte zamestnancov. V súčasnosti tvorí tím spoločnosti 3,773 zamestnancov, z toho 746 pilotov, 1,618 palubných zamestnancov a 282 inžinierov.flydubai uviedol svoj jednoduchý a prehľadný program odmien 25.októbra 2016. Program bol trhom prijatý veľmi dobre.po tragickej strate letu FZ 981 19. marca 2016, flydubai kontinuálne podporuje rodiny, ktoré stratili svojich blízkych. Okrem poskytnutia začiatočnej a priebežnej finančnej pomoci je náš špecializovaný tím (Long term Care Team) stále k dispozícií pozostalým rodinám. Tie sú v strede nášho záujmu. Pracujeme na plánoch na vybudovanie pomníka, ktorý pripomenie prvé výročie nešťastia.Ghaith Al Ghaith, výkonný riaditeľ (CEO) of flydubai, povedal: “Prostredníctvom poverených zástupcov flydubai pokračuje v podpore vyšetrovania tragickej nehody. Náš špecializovaný tím (Long term Family Assistance) je rodinám neustále k dispozícii.”Spoločnosť flydubai bude počas roku 2017 prvou leteckou spoločnosťou na Strednom východe, ktorá bude mať nový model Boeing 737 MAX 8. Prvýkrát bude toto lietadlo uvedené do prevádzky v druhej polovici roku. Celková kapacita nebude počas roku 2017 rásť, keďže je potrebné upraviť krátkodobé kapacity, kvôli neustále náročnému prevádzkovému prostrediu. Od uvedenia na trh je jeden z princípov flydubai udržať nízky vek flotily lietadiel. Tento rok uplynie 8-ročný lízingový plán pre 4 Boeingy Next-generation 737-800 a počas roka budú z leteckého parku vyradené., výkonný riaditeľ flydubai, pri pohľade na rok 2017 povedal: „