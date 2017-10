Fognini môže pykať za svoje správanie neúčasťou na dvoch grandslamoch

Na snímke taliansky tenista Fabio Fognini. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 11. októbra (TASR) - Talianskeho tenistu Fabia Fogniniho podmienečne suspendovali z dvoch grandslamových turnajov. V zápase tohtoročného US Open inzultoval rozhodcu, ak sa do konca roka 2019 dopustí ďalšieho vážnejšieho priestupku, nebude sa smieť zúčastniť na dvoch turnajoch veľkej štvorky, pričom jedným z nich bude US Open.Podľa agentúry AP dostal Talian navyše pokutu vo výške 96.000 amerických dolárov, ktorá sa môže zredukovať na polovicu v prípade jeho dobrého správania počas nasledujúcich dvoch rokov. Fognini okrem toho zaplatil 24.000 USD za nešportové správanie pri septembrovej prehre s krajanom Stefanom Travagliom.