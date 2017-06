FOLK EXPO SLOVAKIA 2017: Nová platforma pre folklórny priemysel

FOLK EXPO SLOVAKIA 2017 Foto: SĽUK Foto: SĽUK

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júna (OTS) - Toto všetko prinesie FOLK EXPO SLOVAKIA druhý júnový víkend do Bratislavy. Podujatie sa bude konať od 9. do 10. 6. 2017 v SĽUK-u.FOLK EXPO SLOVAKIA otvorí v piatok 9. júna sympózium". Sympózium sa uskutoční pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Hovoriť sa bude najmä o starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru prostredníctvo štátnych i neštátnych organizácií a o inovatívnych prístupoch k spracovaniu a prezentovaniu tejto časti nášho kultúrneho dedičstva. Súčasťou sympózia bude aj predstavenie a sprístupnenie nového webového sídla s informáciami o tradičnej ľudovej kultúre. Úvodný príhovor bude patriť ministrovi kultúry SR Marekovi Maďaričovi. S hlavnými príspevkami vystúpia Vladimír Kyseľ, riaditeľ Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a Barbora Morongová, riaditeľka odboru Ministerstva kultúry SR. Svoje aktivity ďalej predstavia zástupcovia školstva, osvety, obcí, nevládnych organizácií i zástupcovia súkromného sektora.Večerný program zavŕši najnovší hudobno-tanečný program SĽUK-u GENEZIS.V sobotu, 10.6. si návštevníci v rámci prezentačného priestoru FOLK EXPO SLOVAKIA budú môcť pozrieť súčasné podoby dvoch prvkov, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska: maľovanie vajnorských ornamentov so Školou vajnorských tradícií a ukážky paličkovanej čipky z Myjavskej pahorkatiny, ďalej tvorbu ľudového výrobcu Ľubomíra Tatarku, či výtvarné umenie ľudových vzorov na medovníkoch. Svoje aktivity predstaví aj Národní ústav lidové kultury zo Strážnice (CZ) a Ústav etnológie SAV. Na podujatí sa predstavia aj produkty originálnej slovenskej značky pre najmenších HOPAHOPA, ukážky virtuálnej reality s tematikou tradičnej ľudovej kultúry – VIS GRAVIS z Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, WOMEX (vývoz slovenskej world music do zahraničia) a ďalší. V rámci projekcie FOLK EXPO CINEMA uvedieme niekoľko zaujímavých filmov o tradičnej ľudovej kultúre od nezávislých tvorcov.Priaznivci tanca a pohybu sa budú môcť zúčastniť workshopov Folky-polky pod vedením umeleckého vedúceho SĽUK-u Stanislava Marišlera, Flamenco s tanečnou pedagogičkou Libušou Bachratou, či vyskúšať si s Akadémiou bojových umení slovenské bojové umenie v jeho pôvodnej forme.Tradičné aj inovatívne vystúpenia budete môcť vidieť a počuť už v sobotu 10.6. 2017 od 13:00 do 18:00 hod. na letnej scéne SĽUK-u.V programe FOLKCOOL MUSIC okrem mladej autorky originálnych skladieb a aranžmánov ľudových piesní Kataríny Málikovej a jej ansámblu, vystúpi aj hudobný projekt Ľudové Mladistvá, ktorý spája prvky folklóru, jazzu, vážnej a energickej modernej hudby. Predstaví sa aj spevácka skupina Gurňanki, ktorá spracováva ľudovú hudbu goralských obcí Hornej Oravy. Hudobný folklór z okolia Oravskej Polhory zaznie v podaní Gajdošskej dvojky Beskyd s gajdošom Adriánom Matisom a huslistom Filipom Brišákom so speváckym sprievodom Renátky Plevjakovej. V programe vystúpi aj Ľubomír Tatarka zo Slovenskej Ľupče, ktorý sa okrem výroby a hry na gajdách venuje aj výrobe iných pastierskych nástrojov.Až z ďalekej Sibíri pochádza multiinštrumentalista Nadishana, skladateľ a zvukový dizajnér, ktorý hrá na viac ako 200 nástrojoch vrátane tých, ktoré si vlastnoručne vyrobil.Nebude chýbať ani tradičné bábkového divadlo Tyjátr s predstavením „Herkules alebo Dobytie pekla“, ktorým si pripomenieme zápis prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO (2016).Večer bude patriť projekcii filmu Rodná zem, ktorý uvedie Kino SĽUK. Ide o prvý československý farebný film a prvý celovečerný tanečný film, v ktorom majú výrazné zastúpenie nielen autori, tanečníci a muzikanti SĽUK-u, ale aj interiér a exteriér Rusovského kaštieľa, dlhoročného sídla SĽUK-u.Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva SlovenskaZuzana Hečková: Slovenské haute coutureCtibor Bachratý: GenezisUmelecké duo LSZ Photography (Zuzana Senášiová a Ľubomír Sabo): Party v 21. storočíUmelecky nafotené fotografie sú dotvorené ručne maľovanými ornamentmi na tvár a vytlačené na plátno , ktorému finálnu podobu vdýchla maliarka Sarah I. Avni. Počas takmer dvojročnej práce sa do projektu zapojilo vyše sto ľudí.SLOVAK PRESS PHOTO - Víťazné fotografie 5. ročníka súťaže v kategórii Svet umeniaReštaurácia SĽUKPárance z PukancaFOLK EXPO SLOVAKIA je projekt, ktorého cieľom je prezentovať klasické a inovatívne prístupy k tradičnej ľudovej kultúre, vzdelávať, spájať folklórne a nefolklórne komunity, podporovať vzájomné zdieľanie informácií a skúseností.Podujatie organizuje Slovenský ľudový umelecký kolektív a Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u.Vstup na FOLK EXPO SLOVAKIA je voľný, s výnimkou predstavenia Genezis a projekcie filmu Rodná zem, lístky na www.divadlo.sluk.sk