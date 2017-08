Fond EÚ pre najodkázanejšie osoby v roku 2015 pomohol 14 miliónom ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 1. augusta (TASR) - Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pomohol v roku 2015 s financovaním distribúcie viac ako 400.000 ton potravín, čo znamená pomoc pre vyše 14 miliónov ľudí v núdzi. Informovala o tom dnes Európska komisia (EK).FEAD podporuje najviac znevýhodnené skupiny v spoločnosti prostredníctvom poskytovania potravín, oblečenia, obuvi či organizovaním aktivít pre začlenenie do spoločnosti.Podľa odhadov FEAD v tomto roku čiastočne alebo úplne prispel k poskytnutiu 47 miliónov jedál. V troch členských krajinách EÚ boli distribuované aj školské potreby a základné hygienické prostriedky.V roku 2015 využilo potravinovú pomoc FEAD viac ako 14 miliónov ľudí (47,2 percenta boli ženy). Približne 30 percent konečných príjemcov (4,1 milióna osôb) boli deti vo veku do 15 rokov a desať percent (1,4 milióna) tvorili ľudia vo veku nad 65 rokov.Okolo 5,5 percenta príjemcov pomoci (0,8 milióna) boli osoby so zdravotným postihnutím a 8,5 percenta prijímateľov (1,2 milióna) tvorili bezdomovci. Menšou skupinou prijímateľov pomoci FEAD (14 percent) boli aj migranti, utečenci a osoby žiadajúce v EÚ o medzinárodnú ochranu."Fond veľmi konkrétne a hmatateľne ukazuje, akým spôsobom EÚ zlepšuje každodenný život ľudí v Európe a svoj boj proti chudobe," uviedla vo vyhlásení pre médiá eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a mobilitu Marianne Thyssenová.FEAD má odsúhlasený rozpočet vo výške 3,8 miliardy eur na obdobie 2014-2020.