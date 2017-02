Fond na podporu interrupcií je reakciou na dekrét prezidenta D.Trumpa

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 9. februára (TASR) – Už osem krajín sveta podporilo vznikajúci fond na financovanie medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú informácie o vykonávaní interrupcií a plánovanom rodičovstve. Reagovali tak na dekrét prezidenta USA Donalda Trumpa zakazujúci financovanie takýchto organizácií z amerických verejných zdrojov.S iniciatívou na vznik medzinárodného fondu, v ktorom by sa mali naakumulovať milióny dolárov, prišli v januári Holandsko a Belgicko. Odvtedy sa k nim pridali Švédsko, Dánsko, Luxembursko, Fínsko, Kanada a africké Kapverdy. Zakladajúca konferencia fondu by sa mala konať 2. marca v Bruseli, povedala švédska vicepremiérka Isabella Lövinová.Podľa jej slov Trumpovo rozhodnutie, aké už v minulosti prijali aj iní americkí republikánski prezidenti, ohrozí množstvo žien po celom svete. "uviedla Lövinová pre agentúru Reuters.Trump podpísal uvedený dekrét už v štvrtý deň po nástupe do funkcie. V dôsledku jeho rozhodnutia prídu príslušné organizácie v priebehu nasledujúcich štyroch rokov o celkovo 600 miliónov dolárov. Opatrenie sa okrem iných dotkne aj Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (IPPF) so sídlom v Londýne, ktorá je financovaná mnohými vládami sveta, Európskou komisiou i OSN.